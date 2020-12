La commovente lettera di Diego, un bimbo di soli 8 anni, è stata resa pubblica s i social negli ultimi giorni. Il piccolo ha voluto ringraziare tutte le persone che hanno aiutato lui e sua madre, in un momento davvero difficile. La loro casa è stata distrutta a causa di un incendio e non avevano più nulla.

CREDIT: FACEBOOK

Tutti sono rimasti stupiti dalle parole di questo bambino ed il post è diventato presto virale. Ha ricevuto talmente tante risposte, che gran parte dei doni, saranno donati anche ad altre persone bisognose.

Il dramma di mamma Morena e del piccolo Diego, è avvenuto nella serata del 6 dicembre, a Trecate, in provincia di Novara. Era un giorno come un altro per loro e fino a quel momento non avevano notato nulla di insolito.

Proprio mentre stavano dormendo, la donna si è svegliata dopo aver sentito alcuni strani rumori. È proprio a quel punto che si è resa conto che nella sua abitazione era divampato un incendio.

La giovane mamma fortunatamente, è riuscita a prendere il figlio e a fuggire via, ma le fiamme hanno avvolto in fretta tutta la casa. Sul posto sono arrivati subito i Vigili del Fuoco, che hanno lavorato per diverse ore per spegnere il rogo.

Morena ed il suo piccolo avevano perso tutto, ma la popolazione si è presto mobilitata per cercare di aiutarli. L’associazione Ready, l’oratorio della parrocchia di Trecate ed il cento culturale In Villa, hanno voluto avviare una raccolta fondi sul web, che ha avuto molto successo. Al momento i due sono ospiti a casa di alcuni amici.

La commovente lettera di Diego per tutte le persone che li hanno aiutati

CREDIT: PIERO MARRA

Nel giro di pochi giorni sono arrivati dei pacchi da parte di tantissime persone. Il bimbo, proprio grazie a questi oggetti, ha anche avuto la possibilità di tornare a scuola. Proprio per questo ha voluto scrivere un biglietto di ringraziamento, che hanno pubblicato sui social negli ultimi giorni:

Ciao a tutti io e mamma vi volevamo dire grazie per tutto il vostro affetto che ci state dimostrando in questo momento difficile. Grazie di cuore.

Le sue parole hanno avuto talmente tanto successo, che sono arrivati altri doni. In molti si sono commossi nel conoscere la triste esperienza che hanno vissuto questa mamma e questo bimbo.