Nella notte appena trascorsa si è registrata l’ennesima tragedia nelle strade italiane, in cui a morire, questa volta, è toccato ad una ragazza di soli 19 anni. Il suo nome era Desire Baldi ed ha perso la vita a seguito del terribile incidente stradale che ha coinvolto l’auto su cui viaggiava insieme ad altre tre persone. Il fatto si è verificato in provincia di Ravenna.

L’incidente si è verificato per la precisione sulla statale 16, nei pressi di Mezzano ed a poche decine di chilometri da Argenta, il piccolo comune in cui la ragazza viveva insieme a sua madre.

Stando ai primi dettagli riportati, pare che l’auto sia uscita fuori strada per motivi ancora in corso di accertamento e che poi si sia ribaltata più volte.

Nel mentre, il corpo di Desire Baldi è stato sbalzato fuori dalla vettura ed è finito sull’erba circostante, per poi essere schiacciato dalla macchina stessa che ha arrestato la sua corsa proprio su di lei.

Inutili i soccorsi per Desire Baldi

Alcuni testimoni che avevano assistito all’incidente, che avevano capito fin da subito la gravità della situazione, hanno subito contattato i soccorsi medici.

Gli operatori del 118 sono stati i primi ad arrivare sul posto e insieme a loro i vigili del fuoco di Ravenna. I pompieri hanno provveduto ad estrarre i 4 ragazzi dall’auto e poi gli operatori del 118 hanno rivolto le loro attenzioni proprio a Desire, cercando disperatamente di rianimarla.

Ogni tentativo, però, è risultato vano. La diciannovenne era già morta e il suo cuore non ha più ripreso a battere.

Per quanto riguarda gli altri tre giovani che erano a bordo della vettura, hanno riportato ferite abbastanza gravi ma che non li hanno posti in pericolo di vita.

Due di loro sono attualmente ricoverati nell’ospedale di Ravenna, mentre il terzo è stato trasportato all’ospedale Bufalini di Cesena.