La scia di sangue che ha invaso le strade italiane negli ultimi giorni è davvero lunga e dolorosa. La prima vittima in ordine temporale, nella notte tra sabato e domenica scorsi, è stata Desire Baldi, la ragazza di soli 19 anni morta a Mezzano. Nelle ultime ore ha parlato il suo papà, naturalmente devastato da quanto accaduto.

Quello passato è stato un week end festivo particolarmente drammatico per quanto riguarda gli incidenti stradali che hanno spezzato la vita prematuramente a giovani vite.

La mattina del 25 aprile, Diego Inversi è morto sul colpo dopo che la sua auto ha tamponato un camion sull’autostrada A4 in direzione Venezia. Per il 33enne, originario della provincia di Pordenone ed ex promessa della pallavolo, non c’è stato nulla da fare.

Stesso tragico destino e stesso giorno anche per Massimiliano Travascio. L’uomo di 37 anni e originario della provincia di Monza, si è schiantato con la sua moto contro tre auto che provenivano in senso opposto sulla strada Napoleona di Como. Lascia la compagna e un figlio piccolo di 3 anni.

Ma la prima tragedia in ordine temporale è accaduta nelle prime ore del mattino di domenica, a Mezzano. Desire Baldi, il suo ragazzo, la sua amica ed una quarta persona hanno perso il controllo del veicolo su cui viaggiavano e sono usciti fuori strada.

La macchina si è ribaltata più volte e la 19enne è stata sbalzata fuori dal finestrino, per poi essere schiacciata a morte dalla vettura stessa.

Le parole del papà di Desire Baldi

Desire viveva ad Argenta insieme alla madre e proprio alla donna era toccato il doloroso momento del riconoscimento.

Ad essere particolarmente e naturalmente sconvolto da quanto accaduto è anche il papà, che intervistato ha parlato della sua ‘bambina’ e dei progetti futuri che aveva.

Giovedì aveva compiuto gli anni e proprio quel giorno mi aveva confidato che voleva riprendere gli studi.

La famiglia della ragazza ha assunto un’avvocato che li difenderà e che seguirà le indagini per accertare le possibili responsabilità sull’incidente.

La data del funerale di Desire non è stata ancora resa nota. Gli altri tre ragazzi che erano in macchina sono ancora ricoverati, ma non sono in pericolo di vita.