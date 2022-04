La moto su cui viaggiava si è scontrata contro 3 auto a Como: per Massimiliano Travascio non c'è stato nulla da fare. Aveva 37 anni

Un ponte festivo particolarmente amaro per quanto riguarda le morti sulle strade italiane. Tre giorni fa, sulla strada Napoleona a Como, ha perso la vita Massimiliano Travascio, giovane papà di soli 37 anni. L’uomo ha perso il controllo della sua moto finendo a sbattere contro tre auto e perdendo la vita sul colpo.

Oltre allo svago e al riposo, i giorni festivi portano quasi sempre con loro, purtroppo, una scia di incidenti stradali troppo spesso fatali.

Come nel caso di Diego Inversi. Nelle prime ore del mattino del 25 di aprile, l’uomo friulano di 33 anni stava percorrendo l’autostrada A4 in direzione Venezia, quando per cause ancora da accertare ha perso il controllo del proprio veicolo.

La sua auto è andata a tamponare un camion che si stava immettendo nella corsia e lui ha purtroppo perso la vita sul colpo. Era originario di Spilimbergo, in provincia di Pordenone ed era molto conosciuto in tutta la regione per essere stato in passato una promessa della pallavolo.

Sempre il 25 aprile, ma a Como, è avvenuta un’altra tragedia immane che ha spezzato in pochi istanti la vita ad un giovane uomo.

Massimiliano era in sella alla sua Suzuki e stava percorrendo la strada Napoleona del capoluogo di provincia lombardo.

L’incidente di Massimiliano Travascio

Per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo del veicolo a due ruote e, all’uscita di una curva, ha invaso la corsia di marcia opposta.

Dopo aver urtato leggermente una prima auto, si è andato a schiantare contro una smart che era subito dietro. La moto è rimasta sotto alla smart, mentre lui è stato sbalzato per diversi metri, finendo su una terza macchina che era ancora dietro.

Per lui, nonostante i soccorsi dei presenti e dei medici giunti prontamente sul posto, non c’è stato nulla da fare. È morto praticamente sul colpo.

Massimiliano Travascio aveva 37 anni, era originario di Lazzate, in provincia di Monza e lascia la sua compagna e un figlio di soli 3 anni.

Di professione era un saldatore e svolgeva diverse attività di beneficenza e volontariato. Decine i messaggi di cordoglio apparsi sul web negli ultimi giorni.