Intervistato da alanews, ha parlato il benzinaio di Cisterna di Latina a cui Desyrée Amato, la superstite della strage compiuta ieri da Christian Sodano, si è diretta per primo per chiedere aiuto. Il gestore del distributore ha raccontato di averla vista correre in pigiama, visibilmente sotto shock, mentre urlava che il suo ex la stava inseguendo.

Una tragedia immane è quella avvenuta ieri a Cisterna di Latina. Christian Sodano, Maresciallo della Guardia di Finanza di Ostia di 27 anni, ha ucciso Nicoletta Zomparelli e Renée Amato, rispettivamente di 49 e 19 anni, madre e sorella minore della sua ex Desyrée Amato.

Stando a quanto emerso pare che i due si fossero lasciati di recente e che lui non accettasse questa interruzione della relazione. Ieri pomeriggio si sarebbe diretto nella casa della sua ex per un chiarimento, che in poco si è trasformato però in un violento litigio. La madre e la sorella della 22enne si sarebbero messe in mezzo per proteggerla, finendo però così per perdere la vita.

Sodano ha infatti estratto l’arma ed ha sparato alle due, che purtroppo non hanno avuto scampo. Desyrée, invece, miracolosamente è riuscita a mettersi in salvo. A quanto pare si sarebbe chiusa in bagno, evitando così di essere raggiunta anche lei dall’ira dell’ex compagno, che successivamente si è allontanato.

Pochi istanti dopo la giovane sarebbe uscita di corsa da casa, in pigiama, raggiungendo il primo posto utile per chiedere disperatamente aiuto. È arrivata così nel distributore di benzina poco distante dall’abitazione e si è rivolta al titolare.

L’uomo, intervistato da alanews, ha raccontato quei tristi momenti. Da quando l’ha vista arrivare correndo in pigiama, disperata che chiedeva aiuto. Lei ha raccontato tutto al benzinaio, spiegando per filo e per segno quanto era accaduto e che questo suo ex la stava ancora inseguendo.