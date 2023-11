L'attore Dana Carvey ha annunciato sui social la morte prematura di suo figlio DEx: aveva solo 32 anni e lo ha portato via un'overdose

Un lutto straziante ha colpito uno degli attori e artisti statunitensi più amati, Dana Carvey. Lo scorso mercoledì, infatti, è morto suo figlio Dex Carvey, anche lui attore e comico come il papà. A causare il decesso del 32enne è stata un’overdose, come confermato dallo stesso Dana in una toccante nota divulgata sui social.

Dana Carvey, classe 1955, è un attore, comico, regista e doppiatore statunitense, noto per molti progetti che lo hanno portato ad un successo grandioso anche all’esterno dei confini a stelle e strisce.

In questi giorni, l’artista ha subito un lutto devastante, per la morte del suo figlio maggiore, Dex Carvey, anche lui attore e comico come il papà.

Mercoledì scorso il 32enne è stato trovato privo di vita nel bagno della sua abitazione. A lanciare l’allarme è stata la sua compagna Kaylee e gli operatori del 911, arrivati sul posto, non hanno potuto far altro che constatare il suo decesso.

A confermare la notizia, dando anche i dettagli sulle cause della morte, ci ha pensato lo stesso Dana, con una toccante nota diramata sui social:

La scorsa notte abbiamo subito una terribile tragedia. Il nostro amato figlio Dex è morto a causa di un’overdose. Aveva 32 anni. Dex ha fatto molto in questi 32 anni di vita. Era estremamente talentuoso in molte cose: musica, arte, regia, commedia. Le perseguiva tutte con passione.

Il commosso ricordo dell’attore, riportato da Fanpage.it:

Non è un’esagerazione affermare che Dex amava la vita. E quando tu eri con lui, amavi anche tu la vita. Rendeva tutto divertente. Soprattutto, amava la sua famiglia, i suoi amici, la sua fidanzata Kaylee. Dex era una persona meravigliosa. Ci mancherà per tutta la vita.

Dex Carvey e la dipendenza

L’attore Dana Carvey ha poi voluto dedicare un pensiero e delle preghiere a chi, come suo figlio, lotta contro le dipendenze:

A chiunque stia lottando con la dipendenza, a chiunque ami qualcuno che lotta contro una dipendenza, siete nei nostri cuori e nelle nostre preghiere.

Dex aveva lavorato anche insieme a suo padre, nello speciale Netflix di suo “Straight White Male” e nel cortometraggio “Carpool Pandering”.

Innumerevoli i messaggi di affetto e vicinanza ricevuti da Dana Carvey e sua moglie Paula.