Diego Maradona ha un sosia? La verità sulla foto che gira sul web

Per gli amanti del calcio la parte finale del 2020, appena mandato agli archivi, è stata segnata dalla scomparsa di Diego Maradona, morto all’età di 60 anni. Del Diez si parla ancora tantissimo, inevitabile date le prodezze regalate in campo, capaci di far sognare una città intera (Napoli) e gli appassionati, in generale, dello sport più seguito nei nostri confini.

Diego Maradona: il contributo scatena la fantasia

I gol, le giocate, ma anche gli eccessi di Diego Maradona lo accompagneranno in eterno. Mentre sui social vengono quotidianamente condivisi decine e decine di contributi ritraenti l’ex fuoriclasse argentino, ne è spuntato uno di un presunto sosia.

Immagine virale

L’immagine è diventata virale in un amen. Perché in tanti hanno visto e poi condiviso in rete un’immagine del Pibe de Oro mentre era in edicola. In molti hanno pensato che il soggetto della fotografia fosse un sosia di Diego. In maniera impressionante, i commenti si sono moltiplicati e per parecchie ore ha tenuto banco la convinzione che in Sud America esistesse un vero e proprio sosia di Maradona.

Ma le speranze non erano fondate. Nello scatto circolato con tanta velocità in rete è ritratto Diego Maradona in persona. Dunque, non c’è nulla di singolare, se non la vivace fantasia dei numerosissimi fan.

Svelato il mistero

L’immagine diffusa è datata 27 settembre 2019 e mostra Diego intento a concedersi una passeggiata nel quartiere di Bella Vista, prima di accomodarsi in un’edicola, forse provato dai problemi alle ginocchia.

Diego Maradona: triste coincidenza

Il proprietario dell’esercizio commerciale ha così immortalato la leggenda del fútbol – del resto non è cosa di tutti i giorni accogliere nella propria edicola una tale stella – pure con un bambino, forse figlio del gestore. Poi, una volta concessosi un pit stop, Diego Maradona ha ripreso il cammino, con la compagna Rocio Oliva. Tristemente, a Bella Vista, una zona residenziale non lontana da Buenos Aires, è sepolto Diego.