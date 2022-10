Una notizia sconvolgente è arrivata dagli Stati Uniti nelle scorse ore ed ha scioccato tutto il mondo dello sport, in particolare quello della pallacanestro. A darne l’annuncio ci ha pensato la stessa NBA, che in un comunicato ha spiegato che la leggenda e hall of famer Dikembe Mutombo ha da poco scoperto di avere un brutto male al cervello.

Dikembe Mutombo Mpolondo Mukamba Jean-Jacques Wamutombo, questo il suo nome completo, è nato nella Repubblica Democratica del Congo nel 1966 e da piccolo si trasferì negli Usa.

Qui frequentò l’università di Georgetown, Washington, mettendosi in mostra per il fenomenale giocatore ci basket che era.

Nel 1991 venne selezionato dai Denver Nuggets, iniziando così una delle più gloriose carriere di un giocatore professionista nella lega più importante del mondo, la NBA.

Dal Colorado passò poi nel 1996 agli Atlanta Hawks, dove diventò leggenda. Dal 2001 al 2004 poi cambiò ben 4 squadre: Philadelphia 76ers, New Jersey Nets, New York Knicks e Houston Rockets. Con questi ultimi restò per i successivi 4 anni, chiudendo la carriera nel 2009.

Mutombo ha giocato per 18 anni in NBA vincendo per 4 volte il titolo di miglior difensore, oltre a 8 convocazioni all’All Star Game ed un’apparizione alle Nba Finals (2001) con i Philadelphia 76ers. Nel 2015 è entrato nella Hall Of Fame Nba.

Dikembe Mutombo ha un tumore al cervello

Mutombo è considerato uno dei più grandi che abbiano mai calcato un parquet di un palazzetto negli Stati Uniti. Per questo motivo l’annuncio diramato direttamente dalla NBA ha scioccato tutti. Nella nota si legge:

L’ambasciatore Globale e Hall of Famer NBA, Dikembe Mutombo, si sta attualmente sottoponendo a trattamenti per un tumore al cervello. Sta ricevendo le migliori cure possibili da un collaborativo team di specialisti ad Atlanta. Dikembe e la sua famiglia chiedono privacy in questo momento, così da potersi focalizzare sulla sua salute. Sono grati per le vostre preghiere e auguri.

Sono migliaia i messaggi di vicinanza che l’ex centro congolese sta ricevendo in queste ore e in questi giorni. L’abbraccio è arrivato da ex compagni di squadra ed ex avversari, attuali stelle del basket, giornalisti e da tutto il mondo dello sport. Seguiranno aggiornamenti sulle condizioni di salute dell’ex campione.