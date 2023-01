Daniele Agostino Massaro ha perso la vita a soli 43 anni, colto da un improvviso malore, due giorni dopo le dimissioni dall’ospedale.

Una triste vicenda accaduta ad Ostuni, in provincia di Brindisi. Due giorni prima, Daniele Agostino Massaro si era recato al Pronto Soccorso per dei controlli, ma era stato dimesso e rimandato a casa.

Il 24 mattina, mentre si trovava per strada, il 43enne è stato colto da un malore improvviso. I testimoni hanno raccontato di averlo visto accasciarsi sulla sua automobile. Era appena uscito dallo studio del suo medico di famiglia.

Alcuni passanti sono subito intervenuti nel tentativo di aiutarlo e hanno tempestivamente lanciato l’allarme al 118. Poco dopo, sono arrivati gli operatori sanitari, ma nonostante i numerosi tentativi per rianimarlo, andati avanti per più di un’ora, alla fine sono stati costretti ad arrendesi e a constatare il triste decesso.

La salma si trova ora nell’obitorio, a disposizione dell’autorità giudiziaria e in attesa dell’esame autoptico. Saranno solo i risultati del medico legale a stabilire l’esatta causa del decesso e a cercare un possibile collegamento al suo accesso al Pronto Soccorso.

Daniele Agostino Massaro era molto conosciuto ad Ostuni, sempre impegnato nell’ambiente politico e in quello della musica. Dopo la notizia, tantissime persone hanno voluto ricordarlo, anche attraverso i social network e stringersi al dolore della sua famiglia.

Ciao Daniele ci hai lasciati all’improvviso …Apprendere questa notizia è doloroso per chi come me ti ha conosciuto e non riesco a crederci. Uomo impegnato in politica con i Verdi, nella cultura e musicista. Daniele riposa in pace che dolore la tua scomparsa.

Uno dei momenti più felici della mia vita. Tu sei stato felicità pura per me Daniele Massaro. Ti ho amato con tutta me stessa e non ho smesso di amarti neanche dopo che le scelte di vita ci hanno portato ad allontanarci. Ti porterò sempre con me. Un amore così grande e disinteressato non muore mai. Ti amo Daniele mì. Non lo dimenticare.