Un episodio davvero straziante è quello che è avvenuto nel pomeriggio di domenica 27 agosto, nella città di Bellagio. Una farmacista di 35 anni, chiamata Evangelia Stavrianakou è deceduta a causa di un malore improvviso, dopo una discussione con una cliente.

Il tempestivo trasporto in ospedale per la donna, si è rivelato essere del tutto inutile. Pochi minuti dopo i medici non hanno avuto altra scelta che constatare il suo straziante decesso.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media locali, i fatti sono avvenuti nel pomeriggio di domenica 27 agosto. Precisamente sulle strade di Bellagio, comune che si trova nella provincia di Como.

Evangelia era originaria della Grecia e dopo aver studiato Farmacia nel Regno Unito, si era trasferita in Italia nel 2021. A novembre dello scorso anno era riuscita a trovare lavoro in quell’attività.

Quel pomeriggio aveva iniziato il suo turno di lavoro e sembrava essere una giornata come le altre. Quando all’improvviso, da ciò che riporta il quotidiano locale La Provincia di Como, è avvenuta una discussione.

Una cliente entrata in farmacia, ha avuto una lite con la 35enne. Per il momento non è ancora chiaro ciò che è successo, ma l’unica cosa certa è che Evangelia, ha iniziato a seguirla per le strade del paese.

Il decesso di Evangelia Stavrianakou dopo il malore

La donna dopo essersi fermata, è riuscita a raccontare l’accaduto ad alcuni negozianti del posto, ma in pochi istanti è crollata a terra. I passanti hanno chiesto il tempestivo intervento dei sanitari, che sono arrivati sul posto in pochi minuti.

Con la speranza di poterle salvare la vita, l’hanno trasportata d’urgenza all’ospedale Manzoni di Lecco.

Una volta arrivata in nosocomio, era già in arresto cardiaco. I medici hanno cercato di fare il possibile per salvarla, ma alla fine non hanno avuto altra scelta che constatare il suo decesso. Ora saranno solo le ulteriori indagini a far luce su questo grave e straziante episodio.