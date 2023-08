Tragedia a Licata, 29enne incinta trovata morta in casa, con lei anche il piccolo che portava in grembo non ce l'ha fatta

Un episodio davvero straziante è quello che è avvenuto nella tarda di mattina di ieri lunedì 7 agosto. Purtroppo una 29enne incinta è stata trovata senza vita all’interno della sua abitazione. Nonostante il trasporto in ospedale, per lei ed il bimbo non c’era più nulla da fare.

Sono in corso tutti gli accertamenti del caso per questa vicenda così straziante, che ha portato all’improvvisa scomparsa di una donna. Il marito ha deciso di presentare una denuncia.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media locali, i fatti sono avvenuti nella mattina di lunedì 7 agosto. Precisamente nel piccolo comune di Licata, che si trova nella provincia di Agrigento.

Le informazioni emerse sono ancora frammentarie. Gli inquirenti sono a lavoro per capire cosa è successo e soprattutto, la causa che ha portato al suo improvviso decesso.

Da ciò che è venuto in queste ultime ore il primo a lanciare l’allarme è stato un parente. Quest’ultimo una volta entrato nella casa della famiglia, di origine marocchina ma in Italia da diversi anni, ha trovato la donna esanime a terra.

Da qui è partita la disperata chiamata ai sanitari. I medici sono arrivati sul posto in pochi minuti e si sono presto resi conto della gravità della situazione.

Il decesso della 29enne incinta e le indagini

I sanitari si sono presto resi conto che c’era un’emorragia in corso. Così con la speranza di riuscire a salvarle la vita, hanno disposto il tempestivo ricovero all’ospedale San Giacomo d’Altopasso.

Tuttavia, pochi minuti dopo l’arrivo in nosocomio, si sono resi conto che per lei non c’era più nulla da fare ed anche per il piccolo che portava in grembo. La giovane mamma aveva solamente 29 anni.

Il marito viste le gravi e strazianti perdite che ha subito, ha deciso di presentare una denuncia. Di conseguenza gli inquirenti intervenuti, hanno deciso di disporre l’autopsia, per capire qual’è la causa che ha portato al suo decesso. Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questo episodio.