Dopo 24 ore dalla scomparsa, Alessio Bondani è stato trovato senza vita: la comunità non riesce ancora a credere a ciò che è accaduto

Tanto dolore e tanta incredulità per ciò che è accaduto nel comune di Gavorrano, in provincia di Grosseto. Alessio Bondani è stato trovato senza vita dopo 24 ore dalla sua scomparsa.

Il giovane papà di famiglia non era tornato a casa lo scorso venerdì. Dopo le mancate risposte al telefono, la famiglia aveva lanciato l’allarme alle autorità.

Il ritrovamento del 35enne 24 ore dopo la scomparsa

Subito sono partite le ricerche, che però non hanno portano a nulla, fino alla triste segnalazione di alcuni passanti. Alessio Bondani è stato trovato privo di sensi accanto alla sua vettura, parcheggiata nei pressi di un resort, non poco distante dal comune di Gavorrano.

Sul posto sono tempestivamente accorsi gli operatori sanitari del 118 e gli agenti delle forze dell’ordine. Purtroppo, nessuno ha potuto fare nulla per salvare la vita del 35enne. I paramedici hanno potuto soltanto constatare il suo decesso sul posto.

Non è ancora chiaro cosa sia accaduto, ma per il momento si sospetta un malore improvviso. Non è stato individuato alcun segno di violenza sul corpo. Sarà soltanto l’autopsia a stabilire la causa certa della decesso e a chiarire ogni dubbio della sua famiglia.

Alessio Bondani lascia una moglie e due figli piccoli

Alessio Bondani lascia nel dolore la moglie, due figli piccoli e tutti coloro che lo amavano. Era molto conosciuto nel comune, poiché la famiglia gestisce uno dei bar più frequentati. Gli abitanti sono increduli e stanno cercando di stringersi all’affetto di amici e parenti.

Numerosi i messaggi apparsi sui social nelle ultime ore:

Quando si dice che se ne vanno sempre i migliori …. È venuto a mancare un collega un amico , veramente un anima buona 😭😭 🖤🖤🖤.