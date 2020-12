Una folla commossa ha deciso di partecipare al funerale di Joseph, il 12enne morto dopo aver accusato un forte malore. I parenti e tutti i suoi amici, hanno atteso il feretro all’uscita della chiesa, per poterlo salutare per l’ultima volta. La comunità ora si è stretta vicino al dolore di questa famiglia, colpita da un tragico ed improvviso lutto.

Un evento drammatico, che ha scosso migliaia di persone. Il bambino fino a quel momento, non ha mai avuto gravi problemi di salute.

Il dramma di questo piccolo, è avvenuto nel pomeriggio di lunedì 28 dicembre. Precisamente in via Trieste, vicino al centro di Battipaglia, un comune in provincia di Salerno.

Joseph era fuori un negozio, quando all’improvviso ha accusato un forte malore. Ha perso i sensi e i presenti, vista la gravità della situazione, hanno lanciato in fretta l’allarme al 118.

I volontari dell’Humanitas, sono arrivati sul posto in pochi minuti. I medici per provare a salvargli la vita, hanno avviato in fretta le manovre di rianimazione. Però, nonostante i loro disperati tentativi, il suo cuore non ha mai ripreso a battere. Alla fine, non hanno potuto far altro che dichiararne il decesso. Per i sanitari la morte è avvenuto per un arresto cardiocircolatorio.

Sul posto sono arrivate anche le forze dell’ordine, che hanno avviato tutte le indagini del caso. Gli agenti al momento, stanno cercando di visionare i filmati di sorveglianza delle telecamere presenti in tutta la zona.

L’omelia al funerale del 12enne di Don Vincenzo Sirignano

CREDIT: MARIO SCANNAPIECO

Il parroco durante il funerale, ha voluto parlare di Joseph ed ha voluto esprimere tutto il suo cordoglio, ai familiari del piccolo, colpiti dal tragico ed improvviso lutto. Nell’omelia ha dichiarato:

Cosa si può dire quando muore un bambino di 12 anni? Eppure quando la morte ha preso Joseph, il Signore l’ha preso con sé, dove lui può continuare a correre, può continuare la sua felicità. Senza che nessuno possa più toccarlo, perché la morte è già passata.