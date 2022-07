Dolore, tristezza e lacrime durante l’ultimo saluto ad Antonio Andriani, l’uomo di 40 anni che è morto durante la sua festa di compleanno in una villa ad Erice, in Sicilia.

La funzione funebre è stata celebrata nella chiesa Sant’Achille di Molfetta, in provincia di Bari. Numerose le persone che si sono riunite per salutarlo per l’ultima volta. Parenti, amici e anche conoscenti.

Il primo cittadino, Tommaso Minervini, ha voluto dire la sua dopo la tremenda tragedia:

Le indagini in corso chiariranno le responsabilità di quell’incidente, ma Antonio non potranno restituircelo. Non potranno restituirlo alla famiglia, ai suoi amici di sempre, a tutta Molfetta, che da giorni, sgomenta e incredula, non riesce ad accettare quanto è accaduto, nelle modalità in cui è accaduto.

Sul web è stato diffuso un filmato che mostra le forti immagini dei drammatici momenti in cui Antonio Andriani è morto. Un filmato girato probabilmente da uno degli invitati. Si vede il festeggiato ballare sul pozzo, mentre tiene il telefono in mano. Ad un certo punto decide di scendere e tende la mano verso la persona davanti a lui, per farsi aiutare. Ma in quel preciso istante, il coperchio si rompe e Antonio precipita nel pozzo. Gli invitati sono scioccati e iniziano ad urlare, mentre cercano di guardare dentro quei 25 metri di profondità.

Andriani ha battuto la testa contro le pareti e purtroppo è morto sul corpo. I vigili del fuoco lo hanno tirato fuori ormai senza vita.

Il sindaco di Molfetta ha concluso: