Palloncini bianchi e azzurri e due lunghi applausi hanno accompagnato il piccolo Damiano Merlitti in paradiso: Roseto in lacrime

Un pomeriggio di dolore immenso, ieri, nella chiesa di Santa Lucia di Roseto degli Abruzzi, per l’ultimo saluto al piccolo Damiano Merlitti. Palloncini bianchi e azzurri lacrime e lungo silenzio ad accompagnare in paradiso questa creatura innocente scomparsa troppo presto.

Una passeggiata al sole insieme alla sua nonna. Così era iniziata la giornata di venerdì 25 marzo per il piccolo Damiano.

Mentre i due si trovavano ad attraversare sulle strisce la statale 150, a Pagliare di Morro D’Oro in provincia di Teramo, un suv bianco guidato da un anziano di 85 anni li ha travolti a velocità abbastanza sostenuta, scaraventandoli violentemente a terra.

Immediati i soccorsi dei passanti prima e dei medici del 118 poi. Quest’ultimi hanno trasportato nonna e nipotino all’ospedale di Teramo con estrema urgenza.

Se per la nonna le ferite sono risultate lievi, lo stesso purtroppo non è stato per il piccolo. Le sue condizioni sono apparse subito tragiche, tanto da convincere i dottori a trasferirlo al Bambino Gesù di Roma per un estremo tentativo di salvataggio.

Per sei giorni, chiunque ha pregato e sperato affinché si materializzasse un miracolo. Miracolo che purtroppo non è avvenuto.

Damiano Merlitti si è spento la mattina di venerdì scorso, facendo esplodere il cuore dei suoi genitori e di tutti in mille pezzi.

L’automobilista ora è indagato per omicidio stradale.

Il funerale di Damiano Merlitti

Ieri pomeriggio, nella chiesa Santa Lucia di Roseto degli Abruzzi, alla presenza del sindaco di Roseto Mario Nugnes, della sindaca di Morro D’Oro Romina Sulpizzi, dei familiari del bimbo e anche di tanti sconosciuti, si sono tenuti i solenni funerali del piccolo Damiano.

All’arrivo del carro funebre davanti alla chiesa si sono sollevati in cielo decine di palloncini bianchi e azzurri e in sottofondo solo un assordante silenzio.

I presenti che hanno riempito la chiesa, hanno ascoltato con le lacrime agli occhi le toccanti parole del parroco don Felice di Blasio.

Vorrei dire ai genitori… Vedete quante persone onorano oggi Damiano. È la vostra cura, la vostra gioia, oltre che fatica. nutrirlo, educarlo, assisterlo nel grande amore che c’era, che c’è e che ci sarà. Ora sarà lui ad assistere voi, a curarvi nello spirito, a darvi forza e farvi superare quest’ora.

Alla fine della cerimonia, due lunghi applausi hanno accompagnato il piccolo feretro verso il cimitero di Roseto.