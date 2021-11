Fan in ansia per Valentina Ferragni. L'influencer è stata operata al viso per rimuovere quella che potrebbe essere una cisti o un tumore

Preoccupazione sul web nelle ultime ore per la sorella di Chiara Ferragni. Valentina Ferragni è stata sottoposta ad un intervento ed ha poi raccontato tutto sul suo profilo social.

Inutile dire che ero molto preoccupata per il problema, per l’intervento (per fortuna è stato il primo in vita mia), per la cicatrice sulla fronte ma alla fine la cosa più importante è la salute.

I medici l’hanno sottoposta ad un’operazione chirurgica per rimuovere, come lei stessa ha spiegato, quella che potrebbe essere soltanto una cisti oppure, nel peggiore dei casi, un tumore maligno.

Stamattina ho tolto la “cosa” che avevo sulla fronte da un anno più o meno. È iniziato come un brufolo sotto la pelle, ma è cambiato in peggio durante l’anno. Ha iniziato ad ulcerarsi. In questo momento non sappiamo cosa sia realmente: potrebbe essere una cisti o un carcinoma basale-cellulare.

La sorella della famosa influencer ha poi spiegato che il chirurgo ha rimosso il suo “brufolo” con uno scalfello elettrico e che adesso verrà analizzato per capire la sua natura.

Non esitate ad andare dal medico se sentite che qualcosa sta cambiando o se non vi sentite bene. La salute è la cosa più importante. E ricordate, ogni cicatrice è una battaglia che abbiamo vinto.

La malattia di Valentina Ferragni

Lo scorso aprile, Valentina Ferragni aveva raccontato sui social di soffrire di insulino-resistenza in forma grave. Si tratta di una condizione per la quale le cellule del nostro organismo non riconoscono le molecole di insulina in circolo nel sangue.

La sorella di Chiara Ferragni si è ritrovata a dover combattere contro problemi ormonali e acne. Ha dovuto smettere la pillola e sottoporsi a continue analisi del sangue.

Non si è vergognata di mostrasi con le bolle sul mento sui social e il suo gesto di body positivity è stato molto apprezzato.