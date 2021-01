Dolore per Carolyn Smith: “Ho questa notizia scioccante e sono senza parole”

Carolyn Smith, coreografa e giudice di Ballando con le Stelle, ha espresso tutto il proprio dolore sul suo account ufficiale Instagram. Difatti, si è spento giorni fa uno dei più intimi e cari amici, a causa del Coronavirus. La maestra di danza ha manifestato lo sconforto nell’apprendere la notizia della scomparsa di Ron Montez. L’uomo era un ballerino di fama mondiale.

Carolyn Smith: affranta

L’annuncio la sorprende e la lascia senza parole. È con profonda tristezza che viene a sapere del decesso del suo amico di lunga data Ron Montez, colpito dal Covid. Per la prima volta lo ha incontrato a Los Angeles, quando aveva 19 anni. Con la sua splendida compagna Liz Curtis era il campione statunitense di latinoamericano.

Lo spirito più bello e gentile

In seguito è diventato un insegnante e un coach di livello internazionale. Era un esponente straordinario della sua generazione, avevo lo spirito più bello e gentile, con un grande cuore.

Non importava da quanto tempo non lo vedeva e non lo sentiva, riprendeva sempre da dove aveva interrotto. L’affetto di Carolyn va ora ai suoi familiari e ai suoi amici. Infine, a Ron ha augurato di riposare in pace, che gli angeli possano portarlo sotto le loro ali.

Aggiornamenti sulle condizioni di salute

Negli scorsi giorni Carolyn Smith ha aggiornato i suoi molteplici seguaci sulle proprie condizioni di salute con un video pubblicato sui social network. Per oltre un quinquennio ha lottato contro un tumore al seno. Il risultato ricevuto lunedì mattina conferma che non c’è più.

Carolyn Smith non smette di pensare positivo

Un mese fa avevano rilevato liquido, che hanno rimosso, e cellule non tumorali, ma che non hanno idea cosa siano. Comunque tranquillizza gli ammiratori: va avanti sempre sorridente, pensa sempre in modo positivo. Di tanto in tanto – ha aggiunto – occorre toccare il fondo per ripartire. Sono passati 5 anni e 4 mesi, non intende arrendersi.