La spiacevole tragedia arriva dall’ospedale di Brotzu, Cagliari. Emma Bistrussu è morta alla prematura età di 13 anni, dopo una lotta contro una grave forma di encefalite.

I medici hanno fatto tutto il possibile per salvarle la vita, ma dopo giorni di ricovero, il suo cuore si è fermato per sempre.

Per 8 lunghi giorni, la tredicenne è stata ricoverata nel reparto di rianimazione. Frequentava il primo superiore all’istituto Pertini di Monserrato. Chi la conosceva, l’ha ricordata come una bambina piena di vita, che aveva tanti sogni e tanti progetti per la vita. Progetti spariti in modo improvviso ed inaspettato. Prima della grave encefalite, Emma Bistrussu stava bene.

I suoi genitori sono distrutti dal dolore. Entrambi molto conosciuti nella comunità, papà Cristiano è un impiegato nei cantieri comunali e mamma Cristina è un’infermiera del posto.

Dopo la tragica notizia della sua morte, la sua insegnante ha voluto ricordare la studentessa con delle parole commoventi, a sostegno della sua famiglia.

Oggi è un giorno triste per Monserrato, per i suoi alunni, per i suoi ragazzi e per tutti noi della comunità scolastica, addolorati e stretti in ricordo di te, ragazza unica e ora stella brillante del cielo. Emma era l’alunna più brava della classe. Un abbraccio fortissimo ai genitori, mi porterò Emma nel cuore, per sempre.

Anche il primo cittadino ha voluto parlare a nome dell’intera comunità. Le parole di Tomaso Locci: