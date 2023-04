La comunità di Marano è sconvolta dall’improvvisa perdita del giovane poliziotto Fabio D’Alessio. Ha perso la vita a soli 37 anni, mentre era in sella alla sua moto e stava percorrendo la Statale 7 Bis Nola-Villa Literno.

Nelle ultime ore sui social sono apparsi numerosi messaggi di cordoglio e di addio. Chi lo conosceva lo ricorda come un poliziotto dal grande cuore, che lo scorso febbraio ha salvato la vita di una donna che stava cercando di gettarsi da un cavalcavia.

È accaduto due mesi fa a Pianura. La donna, in un momento di profonda tristezza, stava minacciando di farla finita e di lanciarsi dal cavalcavia.

Mentre era in servizio con un collega, Fabio D’Alessio ha raggiunto quella ragazza 34enne, scavalcando il muretto e ha parlato con lei, facendola ragionare e convincendola a non compiere quel gesto estremo. Le ha salvato la vita. E oggi è questo il ricordo che lascia nel cuore dell’intera comunità, che piange un poliziotto eroe.

Non è ancora chiaro come Fabio D’Alessio abbia perso il controllo della sua moto. Purtroppo la caduta e l’impatto con l’asfalto non gli hanno lasciato scampo. Nessuno ha potuto fare nulla per salvare la vita del 37enne.

Le forze dell’ordine sono al lavoro per ricostruire la dinamica del sinistro stradale e non risultano esserci altri veicoli coinvolti. La prima ipotesi è quella di un possibile malore. Per questo, la salma del poliziotto si trova in obitorio a disposizione dell’autorità giudiziaria e in attesa dell’esame autoptico. I risultati di quest’ultimo saranno necessari per stabilire l’esatta causa dietro al suo improvviso ed inaspettato decesso.

Soltanto ad indagini concluse, il corpo del poliziotto verrà restituito alla famiglia, che potrà dargli l’ultimo addio.

Le foto di Fabio D’Alessio circolano sui social, accompagnate da cuori spezzati e parole strazianti di tutti coloro che non riescono ancora a credere che non lo rivedranno mai più.