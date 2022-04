Dolore, rabbia e commozione durante l’ultimo saluto a Leonardo Lamma, il ragazzo di soli 19 anni morto a bordo della sua moto lungo Corso Francia, a Roma.

Tante persone si sono riunite nella chiesa Gran Madre di Dio a Ponte Milvo, per salutare il ragazzo un’ultima volta. Mamma Paola ha scelto una foto incorniciata per adornare la bara, nella quale il diciannovenne appare abbronzato, con una camicia bianca.

C’erano amici, parenti, ma anche persone che lo conoscevano appena e che hanno voluto mostrare affetto e vicinanza alla famiglia. C’erano i bersaglieri, in omaggio di suo padre Stefano.

Palloncini bianchi e gialli, un gruppo di ragazzi con in mano uno striscione con su scritto “Ciao Leo per sempre nei nostri cuori. Gli amici del mare”. Persone in lacrime che si abbracciavano, altre con indosso gli occhiali da sole per nascondere il volto rigato.

Tanti applausi all’uscita del feretro dalla chiesa e alla vista dei palloncini volare nel cielo.

Leonardo Lamma ha perso il controllo della sua moto lungo Corso Francia. Dai risultati dell’autopsia, non sono risultate anomalie nel suo stato di salute o assunzione di alcol o droga. La sua mamma è convinta che sia caduto a causa di una buca che era presente sul manto stradale.

Nei giorni precedenti all’incidente, dopo un cedimento dell’asfalto, la zona era stata transennata e gli operai avevano “rattoppato” la buca in attesa dei lavori definitivi, creando un dislivello della strada.

Lavori mai effettuati fino alla morte di Leonardo. All’alba dello stesso giorno dell’incidente, alcuni operai si sono recati sul posto ed hanno riparato la strada, nascondendo così ogni prova.

Le forze dell’ordine sono però riuscite ad acquisire i filmati delle telecamere di sorveglianza di un Compro Oro della zona e sembrerebbe che a causare la caduta di Leonardo sia stato proprio quel dosso.

La mamma della vittima ha lanciato un appello, chiedendo a chiunque abbia visto l’incidente quel giorno di parlare e raccontare come siano andate le cose. Ciò che chiede è solo verità e giustizia per suo figlio, morto a soli 19 anni.