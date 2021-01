Doloroso lutto per Wilma De Angelis: “Mi sento orfana”

Wilma De Angelis dà una triste notizia ai fan. Ha, infatti, perso l’adorato fratello, che stava lottando la sua battaglia contro il Covid-19, contratto a dicembre e che di lì a poco avrebbe compiuto 88 anni.

Wilma De Angelis: nessuno scampo

La cantante, molto amata dagli italiani, ha condiviso pubblicamente il suo lutto straziante. Il decesso del caro estinto è avvenuto nello scorso mese, ma ora l’artista ha intenzione di parlarne. Il familiare era finito ricoverato in ospedale, dati i sintomi di Coronavirus, e purtroppo non ce l’ha fatta.

Mai litigato una volta

Wilma De Angelis ha rivelato che il fratello avrebbe compiuto 88 anni di lì a pochi giorni. Come tanti altri sarebbe deceduto solo in ospedale, motivo per lei di enorme dispiacere. I pazienti tipo la persona di cui piange la scomparsa se ne vanno via soli – ha affermato Wilma -, senza la presenza dei propri cari attorno.

In un periodo disperato tipo quello attuale, la prassi è questa, ma certo è crudele. Anche perché – ha proseguito la De Angelis – li univa un rapporto meraviglioso: non hanno mai litigato una volta. Adesso sente mancare una parte importante di cuore. Si rende conto di quanto contasse nella sua vita, ha concluso l’interprete.

Prima di lei hanno pianto Lina Sastri e Iva Zanicchi

Wilma De Angelis non è l’unica celebrità ad aver perso un fratello per via del Coronavirus. Negli scorsi giorni anche l’attrice napoletana Lina Sastri, ex concorrente di Ballando con le Stelle, ha annunciato a mezzo web la perdita a causa del virus, e la stessa Iva Zanicchi – ricoverata per via della malattia – ha vissuto lo stesso dramma.

Wilma De Angelis: se ne va un pezzo di cuore

Negli ultimi mesi diversi vip sono risultati positivi al tampone e alcuni di loro sono stati ricoverati in ospedale, tra cui ricordiamo Carlo Conti, Gerry Scotti e Mara Maionchi, ciascuno fortunatamente guarito.