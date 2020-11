Sergio Muniz ha scelto di dare una lieta notizia negli studi di Domenica Live, il programma condotto da Barbara D’Urso. L’attore spagnolo, ospite della conduttrice, ha rivelato che presto diventerà papà per la prima volta, all’età di 45 anni. A gennaio, la sua compagna Morena darà alla luce il primogenito Muniz.

Credit: Domenica Live

L’attore ha raccontato l’emozione che lo ha travolto da quando ha scoperto della gravidanza. Ha rivelato che desidera assistere al parto, ma che non sa se sarà possibile, per via delle restrizioni negli ospedali a seguito delle norme anti-covid.

La storia d’amore con Morena è iniziata per caso, grazie alla figlia della sua prima moglie. Lui e Giorgia, che da sempre hanno un bel rapporto, un giorno hanno deciso di partecipare insieme ad un open day dedicato allo yoga. Morena era l‘istruttrice e tra i due è stato amore a prima vista.

Credit: Domenica Live

Sergio era appena uscito dalla separazione con la moglie e nonostante non fosse un bel periodo per lui, il feeling con Morena è stato immediato e speciale:

All’amore non si comanda. Quando arriva arriva.

Credit video: SHOWBIZ IT – YouTube

Sergio Muniz e la prima moglie

Sergio Muniz ha sposato la modella Beatrice Bernardin nel 2009 e dopo diversi anni, nel 2017 hanno pubblicamente annunciato il loro divorzio. I due non hanno mai avuto figli, ma la modella aveva già una bambina di nome Giorgia, nata da una sua precedente relazione. L’attore è riuscito ad instaurare un bellissimo rapporto con la figlia adottiva, che ha portato avanti fino ad oggi.

Poco dopo la separazione, nella vita di Muniz è arrivata Morena e tra non molto darà alla luce il suo primo figlio.

La polemica per l’imitazione di Ghali

Credit: Tale e Quale Show

Durante la trasmissione Tale e Quale Show, una delle esibizioni di Sergio, ha scatenato una vera e propria polemica. L’attore ha deciso di cantare nella sua performance una canzone del cantante Ghali, mostrandosi con un fondotinta scuro sul volto, per imitare la pelle del cantante.

Negli studi di Barbara D’Urso, Muniz ha voluto scusarsi con Ghali, spiegando che non era a conoscenza della storia del Black-Face e che non voleva assolutamente offendere il cantante. Al contrario, era un omaggio alla sua musica.