Tragico incidente stradale ieri nel livornese. Due auto si sono scontrate frontalmente e per il conducente di una di esse, purtroppo non c’è stato nulla da fare. La vittima è Don Roberto Federighi, ex docente e parroco di diverse diocesi in tutta la zona del pisano e della provincia di Livorno. A causare lo scontro probabilmente un malore alla guida.

Sono diversi gli incidenti mortali che si sono verificati sulle strade italiane nei giorni scorsi. In giorni che dovevano essere di festa.

Il primo maggio, ad esempio, un giovane di soli 23 anni, Manuel Ricioppo, ha perso la vita nello scontro tra la sua auto e un’altra. Lo scontro è avvenuto nel cosentino, più precisamente vicino ai comuni di San Marco Argentano e Mongrassano.

Ieri, un altro sinistro tremendo è avvenuto in Toscana, più precisamente nel comune di Rosignano Marittimo, a sud di Livorno.

Don Roberto Federighi era a bordo della sua auto e stava percorrendo la vecchia statale Aurelia, nelle vicinanze di Castiglioncello, in provincia di Livorno.

Per cause da chiarire, ma presumibilmente per un malore, il parroco 85enne ha perso il controllo del suo mezzo. Quest’ultimo avrebbe poi invaso la corsia opposta e colpito frontalmente un’altra auto, sulla quale viaggiava un uomo di 71 anni, da solo.

I soccorsi arrivati sul posto hanno estratto i due dalle auto, ma per Don Roberto non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

L’altro automobilista è stato invece trasportato in ospedale per un trauma alla spalla.

Il commosso addio a Don Roberto Federighi

Don Roberto era molto conosciuto in tutto il pisano per la sua carriera ecclesiastica e per quella da docente in scuola.

Sono tantissimi i messaggi di cordoglio apparsi sui social nelle scorse ore. L’associazione Anspi Toscana, ad esempio, sulla propria pagina Facebook scrive: