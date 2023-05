Un gravissimo incidente si è verificato nella serata di ieri, lunedì primo maggio, nella provincia di Cosenza, più precisamente tra i comuni di San Marco Argentano e Mongrassano. Due le vetture coinvolte in un sinistro che ha avuto purtroppo un bilancio tragico, una vittima, di nome Manuel Ricioppo, e quattro feriti gravi.

Come troppo spesso accade nelle giornate di festa, anche ieri si sono verificati degli incidenti stradali sul territorio italiano che hanno avuto dei bilanci tragici in termini di vittime e feriti.

In tarda serata, ad esempio, uno molto grave si è verificato nel cosentino, più precisamente in contrada Mangacastagna, sulla strada che collega i comuni di San Marco Argentano e Mongrassano.

Nel sinistro sono rimaste coinvolte due vetture, una Mercedes classe C ed una Ford Fiesta, entrambe distrutte dopo l’impatto e finite fuori strada.

Su una, la Mercedes Classe C, viaggiavano quattro persone. Sulla Fiesta, invece, viaggiava da solo un giovane di soli 23 anni del posto, che purtroppo non ce l’ha fatta.

Alcuni passanti hanno allertato le autorità e i soccorsi, che immediatamente hanno raggiunto il luogo dell’incidente.

Oltre ai medici del 118 sono dovuti arrivare anche i Vigili del Fuoco, che hanno dovuto lavorare a lungo per estrarre i passeggeri delle auto dai rispettivi abitacoli.

Per le quattro persone che viaggiavano sulla Mercedes è stato necessario il trasporto d’urgenza all’ospedale Annunziata di Cosenza.

Per quanto riguarda Manuel Ricioppo invece, purtroppo non c’è stato nulla da fare. Il suo decesso è arrivato praticamente sul colpo.

Il 23enne era originario e residente di San Marco Argentano, dove tutti lo conoscevano e apprezzavano. Tanti i messaggi di cordoglio apparsi sul web, uno dei più toccanti è quello scritto da Virginia Marotti:

Un gravissimo incidente ha rattristato San Marco in una giornata di festa. A nome della Città e mio personale esprimo profondo cordoglio alle famiglie Ricioppo- Antonucci per la tragica scomparsa del giovane Manuel. In questo momento di immensa tristezza e di straziante dolore sento il bisogno di abbracciare forte la famiglia di Manuel, il papà Delfino, il fratello Jonathan, gli zii, i cugini e gli amici tutti, perché sentano il conforto e la vicinanza di tutta la comunità. Resteranno nella nostra memoria la simpatia e l’affabilità di Manuel, nella certezza che da oggi, lassù in cielo, un altro angelo veglierà su tutti noi.