Sono in corso tutte le indagini per il delitto che ha visto con vittima Rosa Gigante, la madre di Donato De Caprio, il salumiere famoso sui social. Gli inquirenti stanno cercando di capire come la donna sia riuscita ad entrare in casa ed anche il possibile movente.

Nella serata di giovedì 20 aprile, il figlio ha deciso di andare in televisione nel programma Porta a Porta di Bruno Vespa, per raccontare l’accaduto ed anche i nuovi dettagli emersi.

Da ciò che ha raccontato il noto tiktoker, è venuto fuori anche il dettaglio della fede nunziale, che la mamma non ha più al dito. Da quello che racconta l’uomo era un regalo dei 50 anni di matrimonio e che lei non la toglieva mai.

Il legale della famiglia inoltre, Hillary Sedu ha detto che al momento non è ancora riuscito ad entrare nella casa e non sa ancora cosa manchi. Purtroppo su questo episodio sono ancora tanti i punti da chiarire.

Come per esempio il movente. Stefania Russolillo la donna accusata del delitto, si trova in arresto, ma davanti al Gip si è avvalsa della facoltà di non rispondere. Invece, durante l’interrogatorio con gli agenti, aveva parzialmente raccontato cosa era successo.

Il delitto di Rosa Gigante ed i dettagli emersi

Da quello che è emerso fino ad ora, intorno alle 13 di martedì 18 aprile, il compagno dell’unica indagata ha chiesto l’intervento delle forze dell’ordine. La donna appena rientrata a casa, gli avrebbe detto di aver commesso il delitto.

Tuttavia, una volta che i Poliziotti sono arrivati sul posto, ha subito ritrattato. Nel suo interrogatorio ha detto di ricordare solo di esser entrata nella casa della vittima e che loro hanno iniziato una discussione.

Rosa Gigante l’accusava che metteva male la spazzatura e che le spariva la posta. Solite discussioni tra vicini, che però in quest’occasione si sono trasformate in qualcosa di molto più grave.

All’arrivo degli agenti nella casa della signora, l’hanno trovata a terra ormai senza vita. Sul corpo c’erano anche segni di bruciature, che sembrano essere compatibili con un tentativo di occultamento. Ora si attende l’autopsia e gli ulteriori accertamenti per avere nuove informazioni sull’accaduto.