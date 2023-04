Sono in corso tutte le indagini del caso per il delitto avvenuto nella giornata di martedì 18 aprile, in cui purtroppo Rosa Gigante, di 73 anni ha perso la vita. Gli inquirenti sono riusciti ad arrestare la 47enne, che ora si trova in stato di fermo, ma la sua confessione al momento è ancora piena di non ricordo.

I fatti si sono consumati nella giornata di martedì 18 aprile, intorno alle 13. Precisamente nel quartiere Pianura, nella zona Ovest, di Napoli.

La vittima si chiamava Rosa Gigante e da quello che raccontano i vicini, era una persona molto tranquilla e riservata. Vedeva poco, infatti non apriva facilmente la porta a chi andava a trovarla. Era la madre di Donato De Caprio, il tiktoker famoso sui social, per i suoi panini.

Da ciò che è emerso Stefania Russolillo, è una 47enne che abitava in quello stesso condominio. Era in cura al centro igiene mentale e tra lei e la signora, i rapporti erano tesi da ormai molto tempo.

Infatti in quella giornata, da una prima ricostruzione, l’assassina era andata a suonare a casa della signora per chiederle il motivo per cui le prendeva sempre la posta. Rosa Gigante conoscendola, ha aperto subito la porta.

Tuttavia, è proprio quando erano in casa che si è consumato il delitto. L’arma usata per mettere fine alla vita della 73enne, è un martello o un candelabro presente nell’abitazione e poi la donna ha anche cercato di occultare la salma, usando il fuoco.

Il delitto di Rosa Gigante ed il possibile movente

I vicini dicono però, che la vittima in realtà era persona innocua e tranquilla. Ora saranno solo le ulteriori indagini a fare luce su questo episodio, che ovviamente ha portato a molto stupore e shock tra i vicini ed i familiari.

Gli inquirenti ora hanno deciso di disporre l’autopsia sul corpo della signora. Era molto conosciuta nella zona, proprio grazie al lavoro del figlio, che su Tik Tok ha circa 3 milioni di follower.

Stefania Russolillo è stata subito fermata dagli agenti, che l’hanno sottoposta ad un interrogatorio. Durante la sua confessione, in un primo momento ha detto di essere entrata in casa di Rosa Gigante, ma che poi diceva: “Non ricordo!” Alla fine ha deciso di dire una piccola parte di verità.