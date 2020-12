Donna di 45 anni morta in circostanze da chiarire: da giorni accusava un dolore al braccio sinistro

La triste vicenda di oggi arriva da Torre di Mosto, un piccolissimo comune nei pressi di Venezia. Debora Berto, donna di 45 anni, è morta mercoledì scorso in circostanze ancora da chiarire, ma presumibilmente riconducibili ad un infarto. Nei giorni precedenti, la donna accusava degli strani e continui dolori al braccio sinistro.

Una notizia, quella della morte della giovane donna, che ha sconvolto la famiglia ma anche tutta la comunità di Torre del Mosto, il piccolo comune di circa 5mila abitanti in provincia di Venezia.

Debora era stimata e conosciuta da tutti, anche per via del suo lavoro. Infatti, nel suo comune e in quelli limitrofi, lei e la sua famiglia sono da sempre conosciutissimi perché da anni impegnati in uno dei banchi dei mercati di paese.

Dopo alcuni giorni in quei questi dolori al braccio sinistro si erano fatti insistenti e in lei regnava un malessere generale, mercoledì Debora aveva deciso di restare a casa e di non andare a lavoro con suo marito. Mirko Sacillotto, questo il nome del coniuge rimasto vedovo, a quel punto, aveva chiesto a suo padre, il signor Costante Sacillotto, di accompagnarlo per dargli una mano con il banco.

Intorno alle ore 13, l’improvviso malore è sopraggiunto e non ha lasciato scampo alla donna di 45 anni. In casa con lei c’erano suo marito e suo suocero appena tornati dal mercato, e i suoi due figli, Samuele e Alessandro, rispettivamente di 15 e 17 anni.

La chiamata d’emergenza e la corsa dell’ambulanza sono state tempestive. Tuttavia, l’intervento degli operatori del 118 è stato purtroppo vano. Al loro arrivo nella abitazione, la donna era già morta.

Disposta l’autopsia sul corpo di Debora Berto

A seguito di quel malessere accusato da Debora Berto nei giorni precedenti al decesso, proprio nel pomeriggio di mercoledì, era stato disposta per lei un’indagine strumentale presso l’ospedale di San Donà di Piave.

Per la donna, ora, l’Ulss ha avviato gli accertamenti che dovrebbero portare a chiarire la reale causa del decesso. A fare luce sulla vicenda, arriveranno presto i risultati dell’esame autoptico disposto sul cadavere della 45enne, anche se l’ipotesi più probabile, come detto, riporta ad un presunto infarto.