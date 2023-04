Va dal medico per 26 volte per un dolore alla schiena, ma le dicono che è solo lombalgia: donna di 56 anni muore per un cancro

Un nuovo caso di malasanità è quello che è avvenuto in Spagna. La protagonista è una donna di 56 anni, che purtroppo ha perso la vita, dopo che per 26 volte si è recata dal medico per un forte dolore alla schiena e che aveva un brutto male, ormai allo stato avanzato.

La famiglia ha lottato a lungo per ottenere giustizia ed ora, la stessa struttura ospedaliera è costretta a rimborsare il marito di 10 mila euro ed i figli di 5 mila euro ciascuno.

I fatti sono iniziato nel 2015. Quando la signora ha iniziato ad accusare un forte e costante malore, nella zona della schiena. Per questo si è subito recata dal suo medico, per sottoporsi alle cure del caso.

Tuttavia, a tutti i medici a cui si è rivolta, ogni volta le dicevano che era solamente una lombalgia. Le prescrivevano sempre degli analgesici ed antinfiammatori. Però con il passare del tempo la situazione non cambiava.

Nel giro di poco tempo le sue condizioni di sono aggravate, fino purtroppo al triste epilogo. La signora non ce l’ha fatta ed è deceduta a settembre di quell’anno, a pochi mesi da quando ha iniziato a stare male.

I familiari sconvolti dalla straziante perdita, hanno deciso di presentare una denuncia. Per questo le forze dell’ordine, hanno avviato tutte le indagini del caso.

I risultati dell’autopsia eseguita sul corpo della donna di 56 anni

Gli inquirenti hanno deciso di disporre l’autopsia sul corpo della donna ed è proprio da questo esame, che è venuta fuori la triste realtà. La paziente in realtà era affetta da un brutto male ai polmoni, che era ormai incurabile.

Quella patologia così grave purtroppo non è stata diagnosticata in tempo. La signora ha perso la vita, senza nemmeno conoscere la causa dietro al suo malessere.

Ora la Corte Superiore di Xustitia, di Galizia, ha condannato il Servizio Galego de Suade per il decesso di questa donna. Il servizio ospedaliero dovrà rimborsare il marito di 10 mila euro ed i figli di 5 mila euro ciascuno. Per tutti loro il denaro in questo momento serve solo per far capire a tutti le responsabilità dei medici, vista la grave perdita che hanno subito.