Lutto nel modo della televisione, la signora in giallo si è spenta per sempre. Angela Lansbury aveva 96 anni: l'annuncio della famiglia

Un altro triste lutto ha colpito il mondo della televisione, è morta Angela Lansbury. La signora in giallo si è spenta per sempre all’età di 96 anni.

Una notizia che sta rimbalzando sui social e che ha rattristato tantissime persone. È stata la stessa famiglia, attraverso un comunicato, ad annunciare la sua dipartita.

I figli di Dame Angela Lansbury sono tristi di annunciare che la loro madre è morta pacificamente nel sonno a casa a Los Angeles all’01:30 di oggi, martedì 11 ottobre 2022, a soli cinque giorni dal suo 97esimo compleanno.

Angela Lansbury con la sua bravura e i suoi personaggi ha entusiasmato generazioni di fan.

La star londinese sarà per sempre ricordata come una delle attrici più premiate nella storia. Ha vinto ben cinque Tony Awards, l’ultimo nel 2009, come miglior attrice protagonista nell’opera teatrale “Blithe Spirit” di Noel Coward.

Una carriera lunga e di successo, Angela è diventata famosa, anche in Italia, per il ruolo di Jessica Fletcher nella serie “La signora in giallo”.

La vita di Angela Lansbury

Angela Lansbury è nata il 16 ottobre del 1925. Durante la Seconda Guerra mondiale è fuggita dall’Inghilterra e ha iniziato una nuova vita. A soli 17 anni si occupava già di musical e a 19 aveva già un contratto con la Mgm a Hollywood.

Sia il papà che il nonno della Lansbury erano attivi nella politica liberale britannica. Uno è stato sindaco del distretto londinese di Poplar, mentre l’altro è stato leader del partito laburista dal 1932 al 1934.

Generazioni e generazioni la ricorderanno per sempre come la signora in giallo, ma anche per i suoi noti ruoli della temibile domestica che tormenta Ingrid Bergman in Angoscia e come la sorella maggiore di Liz Taylor in Gran Premio.

In questo momento sono numerose le foto dell’attrice pubblicate sul web, da tutti coloro che hanno voluto ricordarla e dirle addio. Se ne va un pezzo della televisione, un’icona che ha segnato il cuore di migliaia e migliaia di fan.