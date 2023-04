Scioccante quanto accaduto nel pomeriggio di domenica scorsa, il 16 di aprile, in Trentino Alto Adige. Alcuni escursionisti hanno notato un sacco a pelo sotto una larice e, avvicinandosi, hanno capito che all’interno c’era il corpo senza vita di una persona. i rilievi successivi hanno accertato che si trattava di una donna di 56 anni di Merano. Ancora ignote le cause del decesso e gli inquirenti stanno indagando.

Una domenica pomeriggio drammatica quella appena passata sulle alpi, più precisamente a Giogo di Meltina, vicino a Bolzano, in Trentino Alto Adige.

Alcuni escursionisti impegnanti in un’uscita hanno notato un sacco a pelo che era posizionato sotto ad una larice. Avvicinandosi, hanno visto che al suo interno c’era il corpo esanime di una persona.

Immediata la chiamata dei ragazzi ai soccorsi, che in pochissimo tempo hanno raggiunto il luogo indicato per verificare quanto fosse accaduto.

Sul posto sono arrivati la Guardia di Finanza, il soccorso alpino dell’AVS (Associazione Volontari Soccorso) e altri operatori a bordo di un elisoccorso della Aiut Alpin Dolomites.

Dopo una prima visione, hanno potuto accertare soltanto il decesso della persona che era all’interno del sacco a pelo.

Esami sulla donna di 56 anni trovata morta nel sacco a pelo

Al momento sono ancora molte le ombre su questa tragica vicenda. Il medico soccorritore ha effettuato tutti i rilievi del caso, ma sarà soltanto l’esame autoptico, svolto da personale specializzato, a fare chiarezza e luce su i tantissimi dubbi che circondano questa storia.

Al momento le autorità mantengono il massimo riserbo sulla vicenda. Alcuni media locali hanno riferito che la vittima sarebbe una donna di 56 anni di Merano.

Ulteriori informazioni sulle cause, le circostanze, la data e l’ora del decesso saranno rese note soltanto in seguito. Al momento non si esclude nessuna pista.

