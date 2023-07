Nuovi aggiornamenti sulla vicenda che ha sconvolto Fontanelle, un quartiere di Agrigento. Un uomo di 47 anni, Daniele Gallo Cassarino, ha tolto la vita alla moglie 45enne Ilenia Bonanno e poi ha compiuto un gesto estremo su se stesso.

A fare la triste scoperta, è stato il figlio adolescente. Era preoccupato dal fatto che la madre e il padre non rispondevano al telefono. Si è recato all’abitazione e quando ha aperto la porta, si è ritrovato dinanzi alla drammatica scena.

Le forze dell’ordine stanno indagando per cercare di ricostruire la dinamica di quanto accaduto in quella casa. L’autopsia sarà fondamentale per individuare la causa del decesso della donna. La prima ipotesi è che Ilenia Bonanno sia morta strangolata. Dopo il delitto della moglie, Daniele Gallo Cassarino si è impiccato nella stessa stanza, la loro camera da letto.

Gli inquirenti hanno scoperto che nell’ultimo periodo il 47enne soffriva di depressione, aveva lasciato il lavoro ed era in cura. In passato, le autorità erano già intervenute per litigi tra i due. Tuttavia, non è ancora chiaro quale possa essere stato il movente, cosa possa aver portato l’uomo a mettere fine prima alla vita della moglie e poi alla sua.

Ilenia Bonanno era molto conosciuta nella zona, lavorava in un negozio di telefonia

La comunità è sconvolta, Ilenia Bonanno era molto conosciuta per via del suo lavoro come commessa in un negozio di telefoni, situato al centro della città. E in poco tempo la mente ha riportato tutti ad un altro fatto di cronaca, accaduto nel 2015, proprio nella stessa zona e in simili modalità. Il 57enne Giorgio Luparello tolse la vita alla moglie Patrizia Moscato, di 48 anni e poi mise fine anche alla sua con gesto estremo.

Bisognerà ora attendere il risultato dell’autopsia che confermerà l’ipotesi degli inquirenti sul decesso della donna o farà luce su un’altra verità.