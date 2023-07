Il dramma a Roma, dove un uomo affetto da demenza senile non si è accorto del decesso di sua moglie, una donna di 69 anni

Una vicenda drammatica si è verificata a Roma nei giorni scorsi ed ha scosso tutta la comunità del quartiere di Testaccio. Un uomo, affetto purtroppo da demenza senile, è rimasto per 4 o 5 giorni a vegliare la moglie, una donna di 69 anni, non rendendosi conto che era deceduta. A lanciare l’allarme sono stati i vicini, allertati dal cattivo odore proveniente dall’abitazione.

Una storia di tristezza e solitudine, che ha lasciato sgomenti tutti a Testaccio, storico quartiere della Capitale.

Alcuni abitanti della zona, sentendo un cattivo odore proveniente da una delle abitazioni vicine, hanno allertato le autorità che subito sono arrivate sul posto per effettuare i dovuti controlli.

La chiamata è arrivata dopo che gli stessi vicini, provando a telefonare ai proprietari di casa e a suonare al loro campanello, non avevano ricevuto alcuna risposta.

I Carabinieri della stazione Aventino e gli agenti della Stradale di Roma Centro sono entrati nell’abitazione ed hanno trovato davanti a loro una scena agghiacciante.

Nel letto della camera matrimoniale giaceva il corpo senza vita e in evidente stato di decomposizione di una donna di 69 anni. Accanto a lei, come se stesse a vegliarla, suo marito, un uomo anziano affetto purtroppo da demenza senile.

Nessuna violenza sul corpo della donna di 69 anni

Sul posto è intervenuto anche il medico legale, che a seguito di un primo esame cadaverico non ha rinvenuto alcun segno di violenza sul corpo della signora.

Le indagini delle autorità stanno cercando di capire cosa sia effettivamente accaduto. L’ipotesi più accreditata, al momento, è quella che l’uomo non si sia accorto del decesso della donna, proprio per via della sua patologia.

