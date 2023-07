Matteo Chieu era volato in Sud America insieme a sua mamma: dopo la puntura dell'insetto, le sue condizioni sono precipitate

Una vacanza nel paese d’origine di sua mamma, il Brasile, si è trasformata in tragedia. Matteo Chieu, un ragazzino di soli 14 anni originario di Tolmezzo, in Friuli Venezia Giulia, ha perso la vita a seguito di una puntura di zanzara. Le sue condizioni sono precipitate improvvisamente dopo la puntura e tutti i soccorsi si sono rivelati inutili.

Un ragazzino molto dolce, educato, studioso, con una vita ancora davanti piena di sogni e speranze. Questo era Matteo Chieu, un 14enne originario di Tolmezzo, in provincia di Udine, che nelle scorse ore si è spento improvvisamente mentre era in Brasile.

Dopo aver terminato l’anno scolastico, il primo anno al liceo scientifico Paschini, era partito in vacanza con sua mamma Denise nel paese d’origine della donna, il Brasile appunto.

I due si trovavano a Salinópolis nello Stato del Pará, dove risiedono i parenti della signora.

Le condizioni di Matteo sono precipitate poco dopo che lo stesso 14enne venisse punto da una zanzara. Immediate la chiamata ai soccorsi e il trasporto del giovane nel vicino ospedale.

Lì i medici hanno tentato in ogni modo di salvarlo, ma alla fine si sono dovuti arrendere.

Il dolore della mamma di Matteo Chieu

Appresa la notizia, Roberto Chieu, papà del ragazzo che era rimasto in Italia per lavoro, è subito partito alla volta del Brasile.

Immenso il dolore dei genitori di Matteo. Sua mamma Denise ha aggiornato tutti su Facebook su quello che succederà ora.

Vi informiamo che la veglia del nostro caro Matteo sarà questa domenica e inizierà alle ore 10 con una Messa del corpo presente nella Cappella della Misericordia (chiesa dei Cappuccetti). Il corpo rimarrà sul posto fino alle 16:00 poi andrà al crematorio. Ringraziamo tutte le preghiere e i messaggi di affetto e affetto in questo momento così doloroso per tutti noi che abbiamo incontrato questo angelo così speciale che è tra le braccia del Padre Eterno. Famiglia Farias 🖤 Famiglia Chieu

In serata la donna ha pubblicato una dedica per il suo bambino volato in cielo troppo presto: