Tragedia a Foggia, donna di 70 anni trovata morta in casa: il suo corpo era in avanzato stato di decomposizione

Un episodio davvero straziante è quello che è emerso nella giornata di ieri, martedì 12 marzo. Purtroppo una donna di 70 anni è stata trovata senza vita all’interno della sua abitazione e dai primi accertamenti emersi, il suo corpo era in avanzato stato di decomposizione.

Un nuovo dramma della solitudine, che ha scosso l’intero quartiere. Nessuno avrebbe mai immaginato di vivere una cosa del genere, a pochi metri dalla loro abitazione. Ora saranno solo gli accertamenti del caso a dare delle risposte concrete su cosa è successo.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media locali, il fatti sono avvenuti nella giornata di martedì 12 marzo. Precisamente in un’abitazione che si trova in via Viale Virgilio, nella città di Foggia. La prima a capire che c’era qualcosa di strano, è stata proprio una sua amica, che da tempo cercava di mettersi in contatto con lei, ma a nulla sono serviti i suoi tentativi.

Per questo motivo ha chiesto alle forze dell’ordine di entrare in casa. Una volta dentro, hanno scoperto che appunto la signora era un’accumulatrice seriale e proprio in mezzo ai suoi molteplici oggetti, avrebbero ritrovato il suo corpo ormai senza vita. Era in avanzato stato di decomposizione.

Le indagini per il decesso della donna di 70 anni trovata nella sua abitazione

CREDIT: CLAB TV

Un nuovo dramma della solitudine, che ha scosso tantissime persone. Nessuno avrebbe mai immaginato di poter vivere una cosa del genere e soprattutto che nessuno se ne sia reso conto prima. Sull’accaduto ovviamente stanno lavorando le forze dell’ordine.

Infatti dai primi accertamenti del caso, sarebbe emerso che la donna avrebbe perso la vita per cause naturali. Tuttavia, saranno solo gli ulteriori accertamenti del caso, a dare delle conferme o delle smentite alle prime ipotesi degli inquirenti.

Sembrerebbe appunto che il suo decesso è avvenuto circa due mesi fa, ma nessuno se ne era mai reso conto. Ci saranno a breve ulteriori accertamenti del caso.