Il dramma si è consumato in provincia di Lecco: per la donna di 74 anni non c'è stato nulla da fare. Illeso fortunatamente il suo nipotino

Una tragedia assoluta quella che è avvenuta nelle prime ore di questa mattina, lunedì 9 gennaio 2023, a Casatenovo, in provincia di Lecco. Una donna di 74 anni stava accompagnando il proprio nipotino a scuola. Quest’ultimo stava per essere investito da un camion, così sua nonna l’ha spinto via, salvandolo. Per lei tuttavia, l’impatto con il mezzo pesante è stato inevitabile ed è deceduta per i gravi traumi riportati nell’impatto.

Credit: Pixabay.com

Dopo 17 giorni di pausa per le vacanze natalizie e di inizio nuovo anno, milioni di alunni sono tornati oggi, lunedì 9 gennaio, nei loro banchi di scuola per riprendere le lezioni.

Lo stava facendo anche un bimbo di Casatenovo, in provincia di Lecco, ma purtroppo lui e sua nonna sono rimasti coinvolti in un dramma assoluto.

Come riporta il giornale Il Giorno, il piccolo e sua nonna, che lo stava accompagnando a scuola, stavano attraversando la strada nei pressi dell’incrocio tra la Sp La Santa e via San Gaetano, a Rogoredo.

All’improvviso la donna si è accorta che stava sopraggiungendo un camion e che lo stesso avrebbe travolto sia lei che il nipotino in pieno.

Con estrema freddezza e lucidità, la signora ha utilizzato tutte le sue forze per spingere via il bambino. Il suo gesto è stato eroico, come raccontano alcuni testimoni che hanno assistito alla scena. Tant’è vero che il piccolo è riuscito a mettersi in salvo.

Per la donna di 74 anni non c’è stato però nulla da fare

Credit: Pixabay.com

Il destino della donna di 74 anni, però, è stato purtroppo diverso. Non è riuscita a mettersi in salvo anche lei e il mezzo pesante l’ha travolta in pieno e scaraventata a diversi metri di distanza dal punto di impatto.

Sul posto si trovava casualmente un’infermiera, che subito è intervenuta per soccorrere l’anziana signora. Ha cercato di rianimarla con tutte le sue forze, mentre aspettava l’arrivo dei soccorritori medici avvertiti telefonicamente dagli altri testimoni.

Credit: Pixabay.com

Purtroppo, però, i numerosi tentativi dell’infermiera e dei medici giunti sul posto a bordo dell’ambulanza, non sono serviti a nulla per evitare il decesso della 74enne.

Sul posto sono poi arrivati i Carabinieri, gli agenti di Polizia Locale e i Vigili del Fuoco. La strada è rimasta chiusa al traffico per permettere alle autorità di effettuare tutti i rilievi del caso.