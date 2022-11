La donna di 81 anni era uscita a passeggio con il cane, quando entrambi sono stati investiti: aperta un'indagine per omicidio stradale

Un episodio molto spiacevole e che necessiterà di ulteriori indagini e chiarimenti è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, sabato 19 novembre, nei pressi di Senigallia, nelle Marche. Una donna di 81 anni è stata investita insieme al suo cane. Entrambi hanno perso la vita ma il suo corpo è stato ritrovato a 8 km di distanza dal luogo dello scontro.

Un altro week end drammatico sulle strade italiane. Il numero delle persone che hanno perso la vita, per via di incidenti stradali, in Italia da inizio anno a questa parte continua inesorabilmente a salire.

L’ultimo, drammatico e al momento non del tutto chiaro, è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri vicino a Senigallia, in provincia di Ancona, nella Marche.

La prima ipotesi era che la signora, una donna di origini tedesche ma residente in Italia ormai da molti anni, è stata investita mentre attraversava la strada insieme al suo cagnolino.

Il cucciolo senza vita e il bastone da passeggio della signora sono stati rinvenuti nel presunto luogo dell’impatto, a Marzocca di Senigallia, mentre il corpo della donna di 81 anni è stato trovato, a seguito di una segnalazione di un automobilista, a circa 8 km di distanza, in via Podesti a Senigallia.

Gli agenti delle forze dell’ordine giunti sul posto hanno quindi pensato che dopo essere stata investita, la donna fosse stata trascinata dal veicolo per tutto il tragitto fino al luogo del ritrovamento.

Nelle ore successive, però, una testimonianza ha aperto a nuove ipotesi.

Cosa è successo alla donna di 81 anni?

Nelle ore successive all’incidente, il conducente di un furgone fermato avrebbe ammesso di aver investito il cane. L’uomo avrebbe escluso categoricamente di aver investito la donna.

Gli inquirenti pensano quindi ad un’altra ipotesi, che vedrebbe la signora investita da un secondo veicolo, mentre la stessa cercava di soccorrere il cucciolo colpito.

Il pirata della strada che ha investito e trascinato l’81enne per 8 km si sarebbe poi dato alla fuga, facendo perdere le sue tracce.

Il corpo della signora si trova attualmente all’obitorio dell’ospedale Torrette di Ancona, a disposizione delle autorità per eventuali perizie.

Avvisato nel frattempo il procuratore di turno, che aprirà un’indagine per omicidio stradale. Seguiranno aggiornamenti.