La tragedia è accaduta a Napoli, una donna incinta e positiva al tampone ha perso la sua bambina a 6 mesi di gestazione. Secondo le notizie riportate, la donna si trovava nella sua abitazione in zona Borgo di Sant’Antonio, quando si è resa conto che qualcosa non andava. Proprio mentre il papà era al telefono con il ginecologo, la gestante ha dato alla luce la bambina.

Immediatamente è stato lanciato l’allarme al 118, ma secondo le testimonianze della coppia, l’ambulanza è arrivata mezz’ora dopo la prima telefonata.

La piccola era viva e ancora attaccata al cordone ombelicale della sua mamma. I medici e gli infermieri accorsi sul posto, hanno impiegato 10 minuti soltanto per prepararsi alle protezioni anti-covid, poiché la donna incinta era positiva. Una volta raggiunta l’abitazione, hanno soccorso madre e figlia e le hanno trasportate in ospedale. Durante il viaggio, gli operatori sanitari hanno praticato la respirazione cardiopolmonare alla neonata, ma i loro tentativi non sono serviti a nulla. La piccola non è riuscita a sopravvivere.

I due genitori hanno richiesto l’intervento delle forze dell’ordine e hanno affidato il caso a due legali. Il padre della bambina ha raccontato di aver chiamato l’ambulanza e di aver specificato le condizioni di sua moglie e sua figlia. La prima con una grave emorragia e la seconda nata prematura e con la necessità di un’incubatrice.

Sul mezzo sanitario, però, non c’era alcun macchinario per il supporto della respirazione neonatale. E secondo la coppia, il tempo impiegato per il soccorso, ha compromesso la salute della bambina.

Donna incinta perde la sua bambina: le indagini delle forze dell’ordine

Il Pm ha aperto un fascicolo d’inchiesta e sequestrato tutte le cartelle cliniche. Anche la salma della neonata è stata posta sotto sequestro. L’accusa, per il momento, è di omicidio colposo contro ignoti.

