Donna partorisce per strada grazie all’aiuto di un infermiere

La vicenda che vogliamo condividere con voi oggi proviene da Verona, precisamente da San Pietro in Cariano ed ha davvero dell’incredibile. Una donna è riuscita a partorire in strada grazie all’aiuto di un infermiere. La storia è diventata virale e sta facendo il giro del web. Scopriamo insieme i dettagli di questa curiosa vicenda.

Verona: donna partorisce per strada aiutata da un infermiere

Fortunatamente da quelle parti passava un infermiere che, attirato dalle grida di aiuto della donna e del suo compagno, non ha pensato due volte a precipitarsi sul luogo di interesse per scoprire cosa fosse successo.

L’infermiere, dopo aver chiamato i soccorsi, ha aiutato la mamma a dare alla luce il suo bambino. Nonostante le difficoltà legate al momento tutto è andato per il meglio. La donna ha dato alla luce un bellissimo maschietto e lui e la mamma stanno bene.

Dopo l’arrivo dei soccorsi la donna e il neonato sono stati trasportati presso l’ospedale di Negrar dove entrambi riceveranno tutti gli accertamenti necessari. Un parto che i soccorsi hanno definito precipitoso proprio perché la donna è stata costretta a dare alla luce suo figlio per strada. Tutto è bene quel che finisce bene.