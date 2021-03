Donna rompe le acque sull’intercity notte: la splendida freddezza della giovane capotreno

Greta Cirillo, è questo il nome della donna meravigliosa che si è ritrovata, durante il proprio turno di lavoro, a dovere gestire una situazione di emergenza molto particolare. La capotreno ha dovuto rassicurare una donna passeggera del suo treno che era in procinto di partorire.

Credit: Trenitalia

Il periodo che il mondo intero sta attraversando è particolarmente buio. Per questo motivo, quando capitano episodi a lieto fine come questo, è come se comparisse una luce in fondo al tunnel della speranza di tutti.

La vicenda è accaduta la notte tra i 3 ed il 4 marzo, alle ore 4:20 circa. L’Intercity notte 757 era partito da Torino e doveva giungere a Lecce nelle prime ore del mattino.

A circa metà della tratta, nei pressi della Stazione Centrale di Pescara, Greta, giovanissima capotreno in turno, è stata richiamata all’attenzione da uno dei passeggeri. L’uomo, visibilmente agitato, le ha spiegato in inglese che sua moglie incinta aveva iniziato ad avere delle contrazioni. Segno che il momento del parto si stava avvicinando.

Greta Cirillo gestisce la situazione alla perfezione

Credit: Trenitalia

Dopo aver constatato le effettive condizioni delicate di quella che da lì a poco sarebbe diventata mamma, Greta Cirillo ha messo in moto la macchina delle procedure previste per situazioni come questa.

In primis ha cercato di tranquillizzare la coppia, poi ha allertato i medici del 118 della provincia abruzzese, che sono subito saltati sull’ambulanza in direzione Stazione Centrale.

L’ennesimo imprevisto ha voluto che, poco prima dell’arrivo dei soccorritori sul posto, alla donna si rompessero le acque.

Saliti a bordo del convoglio, i medici del 118 hanno preso la decisione di far nascere il bambino direttamente sulla carrozza.

Credit: Trenitalia

Dopo alcuni minuti di ansia e agitazione, il pianto più bello ha invaso i vagoni dell’Intercity. Il bambino è nato alle 4:20 di giovedì 4 marzo e, ad assistere al parto, sono stati anche gli altri due figli della coppia, due gemellini di un anno.

I dottori hanno dopo provveduto a portare l’intera famiglia all’ospedale Spirito Santo di Pescara.

Trenitalia ha deciso di regalare un cappello da capotreno alla famiglia, in modo che non si dimentichi mai questa strana ma meravigliosa avventura.

