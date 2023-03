Nella giornata di martedì 14 marzo, è stata eseguita l’autopsia sul corpo di Samanta Rossi, la mamma di 42 anni trovata senza vita in un canale, nella mattina di domenica. Dopo questo esame, il pm ha dato il nulla osta alla famiglia per poter celebrare il suo funerale.

Gli inquirenti sin da subito hanno iniziato ad indagare sull’accaduto, anche se l’ipotesi più accreditata era proprio quella del sinistro. L’esame ha dato ulteriori conferme.

Per la famiglia, la comunità, ma soprattutto per il figlio 14enne, sono giorni di grande strazio e tristezza. La madre dopo una festa in paese, ha ripreso il suo scooter per tornare a casa, quando è avvenuto l’impensabile.

Dall’autopsia è emerso che purtroppo Samanta è deceduta per annegamento. Ha perso la vita dopo essere precipitata nel canale, in uno specchio d’acqua di circa 50 cm.

Inoltre, il medico legale ha scoperto anche che la donna forse dopo l’impatto, ha sbattuto il mento e probabilmente ha perso i sensi. Purtroppo in quello stato non è riuscita a salvarsi ed è deceduta dopo essere precipitata nel canale.

Il sinistro in cui Samanta Rossi è deceduta

Era la sera di sabato 13 marzo, quando Samanta con alcuni suoi amici si è recata alla festa del paese. Aveva passato il tempo a ridere, scherzare e a divertirsi, ma nessuno avrebbe mai potuto immaginare che quelle sarebbero state le sue ultime ore di vita.

Poco prima dell’una di notte, è salita sul suo scooter ed ha ripreso la strada verso casa. Tuttavia, è proprio durante il tragitto, che probabilmente ha perso il controllo del suo veicolo.

Dopo esser uscita fuori strada, è salita su un terrapiede e successivamente è finita in un canale. I familiari non vedendola tornare, hanno lanciato per primi l’allarme.

A fare la triste scoperta è stato un passante. Quest’ultimo ha trovato prima il motorino a terra e quando si è fermato, ha trovato il corpo di Samanta ormai senza vita. All’arrivo dei sanitari non c’era ormai più nulla da fare.