Tragedia in Florida, dopo 24 ore di ricerche il piccolo Jose Lara è stato ritrovato senza vita

Un drammatico episodio è avvenuto la scorsa domenica 27 marzo. Un bimbo di un anno, chiamato Jose Lara è scomparso, ma dopo 24 ore di ricerche, è arrivato il tragico epilogo. Purtroppo è stato ritrovato ormai senza vita in una fossa biologica.

Una vicenda straziante che ha tenuto moltissime persone con il fiato sospeso. In tanti speravano in un lieto fine che purtroppo, non c’è stato.

Stando alle informazioni che ha reso note il Daily Mail, i fatti sono iniziati nella giornata di domenica 27 marzo. Precisamente nella piccola contea di Putnam, in Florida.

I genitori hanno perso di vista il bambino per qualche minuto, ma quando hanno iniziato a cercarlo in casa, di lui non c’erano tracce. Spaventati sono andati a vedere anche all’esterno della casa, ma il piccolo non si trovava.

La mamma ed il papà non sapendo cosa fare in un primo momento hanno cercato nella zona, con l’aiuto di alcuni vicini. Alla fine quando però si sono resi conto della gravità dell’accaduto, hanno lanciato l’allarme alle forze dell’ordine.

Vista l’età del bimbo le ricerche sono partite tempestivamente. In tanti si sono fatti avanti per aiutare, ma per 24 lunghe ore nessuno ha avuto notizie del piccolo Jose.

Il drammatico e straziante ritrovamento del piccolo Jose Lara

Il giorno successivo dall’inizio della vicenda però, è arrivata la notizia che ha spezzato i cuori di tutti. Il corpo del bimbo è stato ritrovato ormai senza vita, all’interno di una fossa biologica. Per lui non c’era più nulla da fare.

Lo sceriffo della conta Gator DeLoach in un’intervista con un quotidiano locale, sull’accaduto ha dichiarato: “Oggi è mio sfortunato compito dirvi che la ricerca di Jose Lara si è conclusa con il recupero del corpo!”

Gli agenti al momento sono a lavoro per capire cosa è successo, ma tutto sembrerebbe far pensare ad un terribile incidente. Non risultano esserci segni di violenza. Tuttavia, sarà solo l’autopsia a dare delle risposte agli agenti, ma anche ai suoi genitori.