La scomparsa della piccola Arrayah ha sconvolto il mondo dello sport. La bambina di 2 anni è caduta nella piscina della villa di famiglia e, purtroppo, non ha avuto scampo. Era la figlia del famoso giocatore Shaquil Barret.

Dopo giorni di dolore, la moglie della star sportiva, Jordanna, ha deciso di rilasciare una straziante dichiarazione, che in poche ore ha fatto il giro del mondo.

Il nostro mondo non sarà più lo stesso. Arrayah era la pupilla dei miei occhi e il mio cuore sarà per sempre con il suo. Ti amo così tanto piccola mia. Mi dispiace tanto. Fino a quando non ci rivedremo, per favore veglia suoi tuoi fratelli e su mamma e papà. Ti amiamo per sempre e sempre e sempre.

Non vedo l’ora di rivedere quel prezioso sorriso e di abbracciarti forte. Farei assolutamente qualsiasi cosa. Non c’è Barret 6 senza di te e manterremo per sempre il tuo posto quaggiù, finché non ci incontreremo di nuovo in Paradiso. Ti amo sempre e sempre.

Parole che in poco tempo sono arrivate dritte al cuore di migliaia di seguaci. Le forze dell’ordine parlano di un imprevedibile incidente domestico. La bambina di 2 anni è caduta in piscina ed è stato il padre a chiamare disperato i soccorritori. Arrayah è stata portata in ospedale, ma poco dopo aver raggiunto la struttura sanitaria, il suo cuoricino si è fermato per sempre. Era la figlia più piccola, i Barret hanno altri 3 figli.

Il papà Shaquil Barret è un giocatore americano della NFL. La società Tampa Bay Buccaneers ha pubblicato un tweet per mandare cordoglio e vicinanza al proprio giocatore: