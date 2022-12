Una bella notizia è quella che riguarda Nicole Pop, la giovane mamma scomparsa nel giorno del compleanno di suo figlio piccolo. La madre ha informato tutti che ora si trova con il padre e che nonostante i giorni lontana da casa, sembra essere in buone condizioni di salute.

Questa è l’informazione che tutti avrebbero voluto leggere, visto che i genitori disperati ed in preda ad un forte stato di angoscia, avevano lanciato un appello in tv.

Ad occuparsi del caso, è stato proprio il programma che va in onda su Rai Tre, Chi l’ha Visto? La madre ed il padre della ragazza erano davvero in ansia per lei, anche per le scoperte che avevano fatto nel suo cellulare.

Dal racconto dei genitori, i fatti erano iniziati nella giornata del 23 novembre. Precisamente nel piccolo comune di Artogne, nella provincia di Brescia.

I nonni erano tornati a casa con la torta ed avevano trovato la ragazza fuori, che aveva molta paura. Aveva trovato il vetro della porta rotto, ma non sapeva che fosse il colpevole.

Pochi minuti dopo, il figlioletto voleva vedere la torta per il suo compleanno , che era nella cantina. Per questo, è tornato giù insieme a sua madre. Tuttavia, nemmeno un minuto dopo, i nonni lo hanno sentito piangere e quando sono scesi era completamente solo. Della madre si erano perse le tracce.

Il ritrovamento di Nicole Pop

Il padre si è messo subito a cercarla. Il suo telefono risultava spento e quando ha girato nei comuni vicini, ha scoperto che una donna che ha un bar tabacchi, aveva visto la figlia. Era in compagnia di un uomo ed era entrata lì per comprare le sigarette.

La signora gli ha detto che stava piangendo. Alla fine, dalle telecamere, sono riusciti a vedere i due andare via insieme e poi il nulla. I genitori hanno controllato il suo vecchio cellulare ed hanno trovato delle sue foto con dei lividi ed una mano rotta.

Nonostante la gravità della sua scomparsa ed i giorni di preoccupazione, è arrivata la bella notizia. Nicole è tornata a casa e sembra stare bene. Ora sarà proprio lei a spiegare alla famiglia cosa le è successo e dove è stata.