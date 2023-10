Le condizioni attuali di Fedez stanno tenendo con il fiato sospeso tutti i suoi fan. Purtroppo dal momento in cui ha avuto un malore, lo scorso giovedì, i medici stanno cercando di fare il possibile, ma la situazione è molto delicata. Ha bisogno di cure e controllo costante.

I suoi familiari, proprio come sua moglie, non lo lasciano mai solo. Dal momento in cui lo hanno ricoverato, sono sempre stati vicino a lui.

Il famoso rapper italiano, circa un anno e mezzo fa, ha subito un delicato intervento al pancreas. Questo perché i medici avevano scoperto che aveva un brutto male e per fortuna sono riusciti a prenderlo in tempo.

Lo scorso giovedì, mentre era in aeroporto, per andare a Los Angeles, è avvenuto l’impensabile. Ha avuto un malore improvviso ed è stato necessario l’intervento dell’ambulanza. Da qui il ricovero urgente all’ospedale Fatebenefratelli di Milano.

CREDIT: INSTAGRAM

I medici dai controlli hanno scoperto che aveva due ulcere ed anche un’emorragia in corso. Per questo lo hanno sottoposto ad un intervento ed a due trasfusioni.

Proprio Fedez la sera successiva, in una storia su Instagram ci ha tenuto a rassicurare i suoi fan. Ha scritto che stava bene e che anche in questa occasione, i medici gli hanno salvato la vita.

Le nuove dichiarazioni del padre di Fedez

Tuttavia, nella giornata di ieri, si è parlato di un nuovo intervento. Ha avuto una seconda emorragia, che ha portato i medici a sottoporlo ad un’altra operazione ed anche ad una nuova trasfusione.

Il padre Franco Lucia, fermato da alcuni giornalisti all’uscita del nosocomio, sulle condizioni del figlio, ha detto: “Sta un po’ meglio, grazie! Ora dobbiamo essere forti per lui!”

La moglie è vicino a lui nella sua stanza dell’ospedale. Non lo lascia mai solo. Per il momento entrambi hanno scelto di mantenere grande riserbo sulla situazione, aspettiamo che anche loro tornino a parlare su cosa stanno vivendo in questi giorni.