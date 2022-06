A più di un mese dal messaggio in cui diceva che per lei non c’era più nulla da fare, Deborah James, la giornalista del Sun e conduttrice di un podcast, è morta all’età di 40 anni. Il cancro purtroppo non le ha lasciato scampo ed è riuscita a passare i suoi ultimi giorni di vita circondata dall’amore della sua famiglia.

Ha lasciato i genitori, il marito Sebastien Bowen e i suoi due figli, Hugo di 14 anni ed Eloise di 12. In questo ultimo periodo, ha cercato di passare con loro il miglior tempo possibile.

La triste diagnosi per questa donna, è arrivata nel dicembre del 2016. Da un controllo di routine, i medici hanno scoperto che purtroppo era affetta da un cancro all’intestino, molto grave.

Da quel giorno ha iniziato tutte le sue cure, ma Deborah James sin da subito ha voluto sfidare ogni tabù, raccontando sui social e nel suo podcast la sua dura e difficile battaglia. Lo scopo era quello di dare coraggio a chi si trovava nella sua stessa situazione.

A maggio 2022, sul suo profilo Instagram ha voluto pubblicare un messaggio di Arrivederci, poiché i medici l’avevano avvisata che il suo cancro era ormai incurabile. Era andata in una clinica per sottoporsi a delle cure palliative, per evitare delle sofferenze. Alla fine, nella giornata di mercoledì 29 giugno, il suo cuore ha cessato di battere per sempre. Tra i messaggi di cordoglio c’è anche quello del principe William e sua moglie Kate Midleton. Dal loro profilo ufficiale hanno scritto:

Siamo molto dispiaciuti per la straziante notizia della morte di Dame James. Il nostro pensiero va ai suoi figli, la sua famiglia, i suoi cari. Deborah è stata un’ispirazione per il suo incrollabile coraggio, una donna la cui eredità continuerà a vivere.

Il messaggio che non ho mai voluto scrivere. Abbiamo provato di tutto, ma il mio corpo semplicemente non sta rispondendo. La mia cura in ospedale è stata interrotta ed adesso mi hanno spostato in una struttura di accoglienza per cure palliative. Sono circondata dalla mia famiglia. L’obiettivo è quello di assicurarsi che io non soffra e che passi del tempo con loro.

Nessuno sa quanto tempo mi resta, ma non sono più in grado di camminare. Sto dormendo la maggior parte dei giorni e la maggior parte delle cose che ho dato per scontato ora sono sogni irrealizzabili. So che non abbiamo lasciato nulla di intentato.