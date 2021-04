La storia di Andrea si è diffusa sul web e racconta il difficile percorso di una donna di 25 anni diventata, oggi che ha 32 anni, un uomo. In tutti questi anni ha potuto contare sull’aiuto e sul supporto di suo figlio Brian che oggi ha 11 anni.

Nato donna, ha perso un bambino e in seguito ne ha dato alla luce un altro che oggi è tutta la sua vita. Ma da quando aveva 3 anni, Andrea non si è mai sentito a suo agio nel corpo di una donna. Così, all’età di 25 anni ha deciso di intraprendere un percorso di transizione che l’ha portato a diventare la persona felice che è oggi.

Ha raccontato che partorire suo figlio è stato per lui il momento più bello e importante della sua vita. In ogni decisione lo ha sempre coinvolto e, insieme, hanno affrontato anche tutte le difficoltà sorte.

Ha sempre avuto paura che i coetanei del bimbo potessero prenderlo in giro e metterlo a disagio, ma l’undicenne lo ha sempre difeso e protetto. Quando si trovano in mezzo alla gente, si rivolge a lui con i pronomi maschili, ma quando sono a casa da soli, lo chiama ancora ‘mamma‘.

Il papà biologico di Brian ha interrotto ogni rapporto e Andrea è convinto che sia dovuto al rancore che prova nei suoi confronti.

Non deve essere facile accettare il fatto che la madre di tuo figlio sia diventata un uomo, ma la situazione è questa. I genitori non devono influenzare negativamente la vita di un figlio. Tantissime ragazze mi cercano per dei consigli e mi raccontano la loro storia. Io dico loro sempre la stessa cosa. Se avessi ascoltato le parole di chi mi era intorno, probabilmente non avrei fatto questa scelta e mi sarei suicidato. La disforia di genere ti porta ad odiare tutto e a non riconoscerti allo specchio.