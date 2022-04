Un drammatico incidente stradale è avvenuto sull’autostrada A21, nel tratto che collega Casteggio e Voghera. Purtroppo un papà ed il figlio di soli 11 anni sono morti. L’uomo era sceso per soccorrere il piccolo, ma un’altra automobile lo ha travolto.

I medici intervenuti non sono riusciti a fare nulla per aiutarli ed infatti, non hanno avuto altra scelta che constatare il decesso sul luogo dove è avvenuto il dramma. Gli altri componenti della famiglia sono feriti, ma non risultano essere in pericolo di vita.

Stando alle informazioni rese note dai media locali, la tragedia si è consumata nella notte tra giovedì 28 e venerdì 29 aprile. Precisamente sull’autostrada A21, a Torino.

La famiglia francese, con residenza a Parigi, era a bordo della loro auto. Tuttavia, proprio mentre erano in viaggio, un’altra macchina li ha tamponati.

L’impatto è stato talmente violento che il veicolo, dopo esser uscito fuori strada, si è ribaltato più volte. Il bimbo di soli 11, è stato sbalzato fuori dall’automobile ed è morto sul colpo, per i traumi riportati dopo l’incidente.

Il papà è sceso subito per andare a soccorrerlo. Però per il piccolo ormai non c’era più nulla da fare. Il suo cuore aveva ormai cessato di battere.

Incidente sull’A21, il tragico decesso del papà dopo il figlio

Mentre l’uomo era vicino al bimbo, ormai morto, è stato travolto da un’automobilista che non aveva visto ciò che era appena successo. Anche in questo caso la gravità dell’impatto, ha portato al decesso del signore.

I medici intervenuti per i due non hanno potuto fare nulla, ma solo constatare i decessi. La mamma d i due fratelli, che erano a bordo della stessa macchina, al momento sono ricoverati ma non risultano essere in pericolo di vita.

Nel frattempo le forze dell’ordine sono a lavoro per ricostruire la dinamica del drammatico incidente. Da una prima ricostruzione sembrerebbe che una vettura abbia tamponato la famiglia. Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questo episodio drammatico.