Il questore di Taranto, ha notificato a Michele Misseri un avviso orale: serve per fargli capire che deve comportarsi bene

Hanno deciso di notificare a Michele Misseri un avviso orale. Lo ha emesso appunto dal questore di Taranto, per fargli capire che ora deve comportarsi bene, in seguito alle sue continue interviste in cui si dichiara colpevole del delitto della nipote 15enne, Sarah Scazzi.

Il 69enne nella giornata domenica 11 febbraio è uscito dalla casa circondariale Lecce, quasi un anno prima del termine della sua condanna. Questo grazie alla buona condotta ed anche per effetto della norma ‘svuotacarceri’.

L’uomo, con la moglie e la figlia, è stato protagonista di uno dei casi di cronaca italiana, più tristi e strazianti. Si parla proprio del delitto di Sarah Scazzi, la 15enne che ha perso la vita nell’abitazione della famiglia Misseri, che si trova in via Deledda, ad Avetrana.

Per la giustizia italiana, a mettere fine alla vita della ragazza sono la zia Cosima Serrano e la cugina Sabrina. Michele Misseri è stato accusato di occultamento del corpo ed anche di inquinamento di prove. Le donne hanno ricevuto una condanna all’ergastolo, mentre lui ad 8 anni di reclusione.

L’avviso orale notificato a Michele Misseri

CREDIT: RAI

Tuttavia, l’uomo grazie alla sua buona condotta, ha ricevuto uno sconto di pena di circa un anno. Però da quando è uscito ed ha scelto di tornare nella sua abitazione di Avetrana, continua a dire di essere lui il colpevole del delitto della nipote, mentre la moglie e la figlia sono dentro, da innocenti.

Viste le continue dichiarazioni dell’uomo, il questore di Taranto, tramite la Polizia, ha deciso di notificargli un avviso orale. Questo è un avvertimento per farlo comportare bene, con la speranza che capisca ciò che sta accadendo e che non continui a professarsi colpevole.

Michele Misseri appena essere uscito dalla casa circondariale di Lecce, ha deciso di partecipare a diverse interviste. In tutte ha continuato a dire che vuole tornare dentro, perché è lui ad aver messo fine alla vita della nipote 15enne.