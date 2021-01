Dopo la tragica morte di Antonella, interviene la piattaforma TikTok: cosa hanno scoperto

Nelle ultime ore, la notizia della morte della piccola Antonella, sta suscitando tanta tristezza e anche tanta rabbia. La bambina di 10 anni, è stata trovata con una cintura al collo, legata all’altro capo al portasciugamani. Nonostante il tempestivo intervento dei suoi genitori e la corsa in ospedale, per la piccola non c’è stato nulla da fare.

Credit: Facebook

I medici hanno dichiarato la sua morte cerebrale e in un momento di grande dolore, la famiglia ha acconsentito alla donazione degli organi. Un gesto che salverà la vita ad altri bambini e che permetterà alla piccola Antonella di continuare a vivere in loro.

Dopo quanto accaduto, le forze dell’ordine hanno aperto un fascicolo d’indagine per istigazione al suicidio. Si è subito pensato che Antonella fosse rimasta vittima di una sfida lanciata su TikTok, la “challenger blackout“. Da qui, la scelta di sequestrare lo smartphone della bambina, per scoprire il più possibile.

Le dichiarazioni di TikTok dopo la morte di Antonella

I responsabili della piattaforma hanno però dichiarato di non aver individuato alcun video che potesse contenere questa sfida di soffocamento. Nessuna traccia della challenger su Tik Tok e nessuna testimonianza di utenti che si sarebbero imbattuti in video di sfide. Anche se avessero fatto sparire ogni traccia della sfida sulla nota piattaforma, è impossibile che non vi siano tracce anche all’esterno. Gli utenti avrebbero condiviso il video su altri social o catturato degli screenshot.

Purtroppo non è la prima volta che si sente parlare di questa sfida di soffocamento. Andava di moda già dagli anni ’90, tra i banchi della scuola e non sui social.

Non è ancora noto come Antonella sia venuta a conoscenza della sfida o per quale motivo la sua vita sia così tragicamente finita.

Le indagini sono ancora in corso e gli inquirenti vogliono cercare di scoprire ogni eventuale responsabilità.