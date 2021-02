Come sta il Principe Filippo? Le prime rassicurazioni arrivano dalle fonti britanniche

Il Principe Filippo ha trascorso la terza notte in ospedale e i sudditi sono sempre più preoccupati. Ma una prima rassicurazione, arriva dalle fonti britanniche. Sembrerebbe che il Duca di Edimburgo si stato ricoverato al King Edward VII Hospital di Londra, dietro consiglio del medico. Tra qualche giorno, verrà dimesso e potrà tornare a casa.

La Regina Elisabetta II si è sottoposta al vaccino per il Covid-19, all’età di 94 anni, così come il principe Filippo, che il prossimo 10 giugno compirà ben 100 anni! Non c’è assolutamente alcun collegamento tra la vaccinazione e il ricovero del duca. Secondo quanto diffuso, sembrerebbe che le sue condizioni, all’interno della struttura sanitaria, siano stabili.

Sua altezza il Duca di Edimburgo è stato ricoverato presso l’ospedale King Edward VII di Londra nel pomeriggio di martedì. Il ricovero rappresenta una misura precauzionale, su consiglio del medico in seguito a un malessere.

Un malessere che sembra essere durato pochi istanti e non aver compromesso le condizioni fisiche del duca di Edimburgo. Un malessere che non è assolutamente collegato al Covid 19.

I tabloid inglesi affermano che la Regina sia rimasta al Castello di Windsor.

Ricovero del Principe Filippo: Harry pronto a tornare a casa

Il principe Harry, che ormai da tempo si è allontanato con sua moglie Meghan Markle dalla vita reale, è pronto a tornare dalla sua famiglia, qualora le condizioni di Filippo, suo nonno, dovessero peggiorare.

La coppia ha da poco annunciato di essere in attesa di un secondo figlio, diffondendo tramite un caro amico fotografo, un bellissimo scatto in bianco e nero. Dall’elegante immagine si intravede il pancino della futura mamma. Una lieta notizia arrivata dopo un aborto, che non è di certo stato facile da superare.

I sudditi continuano a trattenere il fiato, in attesa di nuovi aggiornamenti sulle condizioni di salute del principe Filippo e in attesa di vederlo tornare a casa, per poi spegnere la sua 100esima candelina.